وزارة التعليم تتابع مدارس التكنولوجيا التطبيقية للتأكد من جاهزيتها للاعتماد

كتب محمود طه حسين

أعلنت وحدة مدارس التكنولوجيا التطبيقية بوزارة التربية والتعليم قام فريق الجودة المركزى، بزيارة عدد من مدارس التكنولوجيا التطبيقية للتأكد من جاهزيتها للحصول على الاعتماد والجودة، وذلك في إطار توجيه الدكتور عمرو بصيلة رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني ومدير وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية.

وأوضحت وحدة مدارس التكنولوجيا التطبيقية أنه كانت آخر الزيارات التي قام بها الفريق هي لمدرسة الصالحية الثانوية الزراعية للتكنولوجيا التطبيقية، التي تعد من المدارس الفريدة في منظومة التكنولوجيا التطبيقية في مصر، والتي تتميز بتقديم تعليم فني متطور في مجالات الزراعة والبيئة والتنمية المستدامة، و كان برفقة فريق الجودة المركزي في زيارته للمدرسة مسئولي الجودة بمشروع دعم التشغيل GIZ، وتم خلال الزيارة مقابلة أعضاء هيئة التدريس والطلاب واطلع على الفصول الدراسية والمعامل ومواقع التدريب ، وكذلك على الإجراءات الخاصة بالأمن والسلامة والصحة المهنية.

وأبدى الفريق انطباعا إيجابيا عن مستوى الجودة الذي تحققه المدرسة في تقديم خدمات تعليمية وتدريبية عالية الجودة تلبي احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.

ومن جانبه أكد الدكتور عمرو بصيلة على أن الجودة في مدارس التكنولوجيا التطبيقية هي قرار وليست اختيار، وأنها تعكس التزام الوزارة بتطوير التعليم الفني ورفع كفاءته، وتحقيق رؤية مصر 2030 في بناء مجتمع معرفي قادر على المنافسة والابتكار.

وأضاف أن الوزارة تسعى إلى توسيع نطاق مدارس التكنولوجيا التطبيقية لتشمل جميع المحافظات والقطاعات الاقتصادية، وتعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين والقطاع الخاص لدعم هذه المدارس وتطوير برامجها ومناهجها ومواردها البشرية، وتوفير فرص توظيف وتدريب وتأهيل لخريجيها.

وفي نهاية الزيارة، قدم الفريق بعض التوصيات والمقترحات لتحسين الأداء والاستعداد لعملية الاعتماد، وأعرب عن تقديره للتعاون والترحيب الذي وجده من قبل إدارة ومعلمي وطلاب المدرسة.