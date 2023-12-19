البيئة: 43 محطة رصد للضوضاء ضمن خطط تطوير منظومة تحسين جودة الهواء

كتبت منال العيسوي

اكدت وزارة البيئة ، أنه تم تطوير قواعد بيانات شبكة رصد مستويات الضوضاء، حيث تم زيادة عدد محطات الرصد لمستويات هذه الضوضاء إلى43 محطة رصد، وذلك بهدف تحقيق مؤشرات ومستهدفات البعد البيئي باستراتيجية التنمية المستدامة 2030.

واوضح تقرير صادر عن وزارة البيئة، أنه من ضمن جهود الوزارة للحفاظ على جودة الهواء، و مجابهة الانبعاثات الصادرة عن المركبات، ودور المركز الفني لفحص عوادم المركبات التابع للوزارة، المنفذ لبرنامج فحص عادم المركبات على الطرق، من خلال 76 نقطة لأجهزة متحركة، تتمثل فى 24 جهاز فى المركز الرئيسى، و 52 جهاز بالمحافظات المختلفة، و تم استخدامهم خلال خطة مواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة هذا العام.

وشدد تقرير وزارة البيئة على ضرورة عمل صيانة دورية لأجهزة فحص العوادم واستمرار الحملات للحفاظ على جودة الهواء.

جدير بالذكر أنه هناك تعاون بين البيئةو مركز الحد من المخاطر لرصد الملوثات و مشروع ادارة تلوث الهواء وتغير المناخ، والذى يتم بالتعاون مع البنك الدولى فيما يتعلق بالمكون الاول والخاص بتحديث النظام المصري لرصد جودة الهواء، وتدعيم قدرة السكان في منطقة القاهرة الكبرى على مواجهة حالات ارتفاع مستويات التلوث، ومنها الحوادث التي تنشأ أو تتفاقم من جراء الانبعاثات، والظواهر المناخية، والمكون الثالث والخاص بالإسهام في تقليص انبعاثات المركبات عن طريق مساندة تجربة نظام الحافلات الكهربائية في القطاع العام، وما يتصل بها من البنية التحتية، بما في ذلك محطات شحن الكهرباء، وتقييم الجدوى الفنية والمالية لتوسيع نطاق تطبيق هذا النظام.