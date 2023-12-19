وزارتا الزراعة والداخلية تواصلان التفتيش على مفارش البصل بالدقهلية والفيوم

كتبت أسماء نصار

شنت لجنة مشتركة من وزارة الزراعة ومباحث التموين بالتفتيش اليوم على مفارش البصل لدى التجار بمراكز المنصورة وأجا وبني عبيد بالدقهلية في إطار متابعة توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشأن ضبط الأسواق والاسعار ومتابعة توفير السلع الاستراتيجية للمواطنين و بالتنسيق بين وزارتي الزراعة والداخلية بتكثيف الحملات التفتيشية على مفارش البصل لدى التجار بجميع محافظات الجمهورية.

وأوضحت وزارة الزراعة، أن اللجنة وجدت كميات كبيرة من البصل المشون لدى التجار، وتم التنبيه عليهم بطرحها في الأسواق خلال اسبوع حتى لا يتعرض اصحابها للمساءلة القانونية .

وفي سياق متصل قامت حملة التفتيش المشكلة من الزراعة والداخلية بالتفتيش على مفارش البصل لدى التجار بمحافظة الفيوم، وتم التنبيه كذلك عليهم بسرعة طرحها للمواطنين في الأسواق .

وكان وزير الزراعة قد وجه بحصر كافة مفارش البصل فى محافظات الجمهورية عن طريق مديريات الزراعة فى المحافظات والقيام بحملات تفتيش بالتنسيق مع جهات الدولة الرقابية على المفارش لدى التجار، كما وجه المسئولين عن حماية الأراضي بمراجعة تراخيص كل مفارش البصل وتحرير محاضر للمخالفين فورا وسوف تستمر حملات التفتيش على مفارش البصل لدى التجار بجميع محافظات الجمهورية.