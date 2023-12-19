وزير التعليم يبحث مع مديرى المديريات الاستعداد لامتحانات الفصل الدراسى الأول

يبحث الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى مع مديرى المديريات التعليمية عبر شبكة الفيديو كونفرانس، الاستعداد لامتحانات الفصل الدراسى الأول لصفوف النقل والشهادة الإعدادية، مشددا على ضرورة التصدى للغش أو تصوير الأسئلة، مع الالتزام بالمواصفات الفنية للورقة الامتحانية المعتمدة من المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى كما يناقش وزير التربية والتعليم والتعليم عدد من الموضوعات الأخرى الخاصة بالعام الدراسى وما تم خلال الفترة الماضية من إنجازات.

الجدير بالذكر أن الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أكد فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أنه يتم تسليم طلاب الصف الأول الثانوى العام أجهزة التابلت، مضيفا أن الوزارة تسلمت الأجهزة وتم توزيعها على المديريات التعليمية والإدارات والمدارس ويتم تسليمها للطلاب.

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه تم ربط أجهزة التابلت بمنصات التعلم المختلفة وتوفير محتوى رقمى كبير للطلاب كبديل للكتاب المطبوع، خاصة أن الوزارة لا تطبع الكتب الورقية لطلاب المرحلة الثانوية مشددا على هناك محتوى رقمى كبير يستطيع الطلاب تحقيق أكبر قدر من الاستفادة منه فى إطار توفير مصادر تعلم مختلفة يحتاجها الطالب حتى لا يعتمد على مصدر واحد، موضحا أن المصادر المتعددة تجعل الطالب يحصل على المعلومة بشكل مختلف ومن ثم يحقق التعلم القائم على المتعة.