وزارة التموين تطرح البصل بمنافذ المجمعات الاستهلاكية بـ 20 جنيها.. صور

كتب مدحت وهبة تصوير دينا رومية

طرحت وزارة التموين والتجارة الداخلية، منتجات الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة كما ضخت الوزارة كميات كبيرة من منتجات البصل وطرح الكيلو بسعر 20 جنيها، بجانب طرح منتجات الفاكهة بفروع الشركات التابعة للوزارة .

وحرصت وزارة التموين والتجارة الداخلية على مد المنافذ بمنتجات الخضراوات والفاكهة يوميا ،حيث تتابع الوزارة معدلات الضخ خاصة البصل في إطار الحرص على توفير احتياجات المواطنين من السلع ،كما طرحت الوزارة الطماطم بسعر 10 جنيهات والبطاطس بسعر 20 جنيها والليمون بسعر 16 جنيها.

وأوضحت أمل دوابة، العضو المنتدب التجاري لشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية لـ"اليوم السابع"، انه جارى ضخ منتجات الخضراوات والفاكهة وكافة أنواع السلع الغذائية بمنافذ الشركة بمحافظتى القاهرة والجيزة بأسعار مخفضة تنفيذا لتوجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية بـ زيادة طرح المنتجات في ظل وجود مخزون استراتيجي من كل السلع والمنتجات، حيث يتم مد منافذ المجمعات الاستهلاكية والفروع التابعة للشركة البالغ عددها 310 منافذ بالقاهرة والجيزة بكل السلع الغذائية أولا بأول، لافتة إلى حرص وزارة التموين والشركة القابضة للصناعات الغذائية برئاسة اللواء أحمد حسنين على توفير السلع للمواطنين بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى.



البصل فى الجمعيات الاستهلاكية بــ20جنية



سعر البصل 20 جنية



سعر البصل فى المجمعات الاستهلاكية الكيلو 20 جنية



سعر كيلو البصل 20 جنية



سعر كيلو البطاطس 20 جنية و سعر كيلو البصل 20 جنية



سعر كيلو الخيار 16 جنية



سعر كيلو الطماطم 10 جنية



سعر كيلو الكوسة 16 جنية



سعر كيلو فلفل الالوان 25 جنية



طبق الفراولة 27جنية



كيلو البصل بــ20جنية



كيلو البطاطس بــ20جنية



كيلو الكوسة 16جنية



20جنية اسعار البصل و البطاطس فة المجمعات الاستهلاكية



20جنية سعر البصل فى المجمعات الاستهلاكية



20جنية سعر البصل



20جنية سعر كيلو البصل



اسعار البصل 20 جنية



اسعار البصل 20جنية



اسعار الخضار فى المجمعات الاستهلاكية (2)



اسعار الخضار فى المجمعات الاستهلاكية



اسعار الفواكة و الخضروات فى الجمعية الاستهلاكية (1)



اسعار الفواكة و الخضروات فى الجمعية الاستهلاكية (2)



اسعار الفواكة و الخضروات فى الجمعية الاستهلاكية (3)



اسعار الفواكة و الخضروات فى الجمعية الاستهلاكية (4)



اسعار الفواكة و الخضروات فى الجمعية الاستهلاكية (5)



اسعار الفواكة و الخضروات فى الجمعية الاستهلاكية (6)



اسعار الفواكة و الخضروات فى الجمعية الاستهلاكية (7)



اسعار الفواكة و الخضروات فى الجمعية الاستهلاكية (8)



اسعار الفواكة و الخضروات فى الجمعية الاستهلاكية (9)



اسعار الفواكة و الخضروات فى الجمعية الاستهلاكية (10)



اسعار الفواكة و الخضروات فى الجمعية الاستهلاكية (11)



اسعار الفواكة و الخضروات فى الجمعية الاستهلاكية (12)



اسعار الفواكة و الخضروات فى الجمعية الاستهلاكية (13)



اسعار الفواكة و الخضروات فى الجمعية الاستهلاكية (14)