وزارة التموين: زيادة معدلات ضخ السكر لتلبية احتياجات المواطنين

كتب ـ مدحت وهبة

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن زيادة ضخ كميات السكر بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية، لتلبية احتياجات المواطنين، حيث يتم طرح السكر الحر بسعر 27 جنيها ضمن مبادرة تخفيض الأسعار بجانب استمرار صرف السكر المعدم على بطاقات التموين بسعر 12.6 جنيه للكيلو .

وكان جهاز حماية المستهلك قد ناشد المواطنين بالتعاون مع الجهاز، والمبادرة بتقديم الشكاوى عند اكتشاف أي مخالفات تتعلق بحجب السلع عن التداول واحتكارها، مطالبا بضرورة الإبلاغ الفوري عن أي مُخالفات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلك أو المُغالاة في الأسعار، أو احتكار السلع ومنعها من التداول بغرض التربح و التقدم بشكوى إلى جهاز حماية المستهلك من خلال الخط الساخن للجهاز 19588 من أى خط أرضي يوميا من الساعة 9 صباحا حتي 10 مساء، أو عبر خدمة الواتس اب 01577779999 على مدار الـ24 ساعة.