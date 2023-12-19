اليوم السابع
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وزير التعليم يوقع برتوكول تعاون مع مركز اليونسكو الإقليمى للجودة والتميز

الثلاثاء، 19 ديسمبر 2023 04:11 م
وزير التعليم يوقع برتوكول تعاون مع مركز اليونسكو الإقليمى للجودة والتميز وزير التعليم مع مركز اليونسكو الإقليمى للجودة
كتب محمود طه حسين

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وقع الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى برتوكول تعاون مع الدكتور عبد الرحمن بن إبراهيم المديرس مدير مركز اليونسكو الإقليمى للجودة والتميز فى التعليم، وذلك خلال فعاليات الورشة الإقليمية لمشروع "تقويم الأداء التدريسي لمعلم التعليم العام في الدول العربية"، الذى نظمته الوزارة بالتعاون مع مركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميز في التعليم بالأكاديمية المهنية للمعلمين بمدينة السادس من أكتوبر.
 
ويأتى توقيع البرتوكول انطلاقًا من حرص مركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميز في التعليم على تعزيز التعاون الإقليمي وتطويره في المجالات العلمية والبحثية، ورغبة في الشراكة وتبادل الخبرات التربوية مع وزارة التربية والتعليم في جمهورية مصر العربية، وسعى المركز الإقليمي للجودة والتميز في التعليم تحت إشراف اليونسكو لتطوير مشروع شراكة وتعاون مع الوزارة.
 
ويهدف البرتوكول، الذى يمتد لخمس سنوات إلى تعزيز العلاقة بين الطرفين من خلال التعاون في تبادل الإصدارات الخاصة بالتعليم والأبحاث، وتبادل الخبرات في عدة مجالات وهي بناء القدرات إداريًا وفنيًا، والتعاون في البرامج التطويرية والخدمات والاستشارات الفنية، والأبحاث والدراسات، وتبادل المعلومات والبيانات الإحصائية المختلفة وتحديثها دوريا.
 
والجدير بالذكر أن المركز الإقليمي للجودة والتميز في التعليم يعد أحد مراكز الفئة الثانية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو).






وزارة التعليم

برتوكول مع مركز التميز

تدريب المعلمين

اخبار مصر



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