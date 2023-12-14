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أماكن صرف السكر الحر على بطاقة التموين بسعر 27 جنيها للكيلو.. التفاصيل

الخميس، 14 ديسمبر 2023 11:06 ص
أماكن صرف السكر الحر على بطاقة التموين بسعر 27 جنيها للكيلو.. التفاصيل السكر
كتب مدحت وهبة

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تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية في صرف السكر الحر على بطاقات التموين لليوم الرابع بسعر 27 جنيها للكيلو ، لتلبية احتياجات المواطنين من سلعة السكر ،حيث تتيح الوزارة السكر الحر بمنافذ المجمعات الاستهلاكية المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية ومن خلال بقالين التموين وفروع مشروع جمعيتي ويتم الصرف بمعدل كيلو سكر إضافة للبطاقة المقيد بها 3 أفراد فأقل و2 كيلو للبطاقة المقيد بها 4 أفراد فأكثر، بجانب استمرار صرف السكر المدعم بسعر 12.6 جنيه للكيلو للمستفيدين من الدعم.
 
وعلى جانب آخر تتابع غرفة عمليات وزارة التموين والتجارة الداخلية، معدلات ضخ السكر الحر بالمنافذ يوميا كذلك التنسيق مع مديريات التموين والتجارة الداخلية بشأن تكثيف الرقابة على الأسواق والتصدي لأى مخالفات، كما يقوم جهاز حماية المستهلك بشن حملات مفاجأة على المحلات التجارية ومخازن شركات التعبئة للتأكد من عدم احتكار السلع.






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