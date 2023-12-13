مواعيد فتح منافذ المجمعات الاستهلاكية لصرف السكر الحر ببطاقات التموين.. إنفوجراف

كتب مدحت وهبة

تفتح منافذ المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية فروعها يوميا من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 9 مساء لطرح السلع الغذائية بأسعار مخفضة، كما يتم طرح السكر الحر على بطاقات التموين بسعر 27 جنيها للكيلو، حيث يتم صرف 1 كيلو سكر إضافى للبطاقة المقيد بها 3 أفراد فأقل و2 كيلو للبطاقة المقيد بها 4 أفراد فأكثر.



