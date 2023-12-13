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مواعيد فتح منافذ المجمعات الاستهلاكية لصرف السكر الحر ببطاقات التموين.. إنفوجراف

الأربعاء، 13 ديسمبر 2023 01:00 م
مواعيد فتح منافذ المجمعات الاستهلاكية لصرف السكر الحر ببطاقات التموين.. إنفوجراف طرح السكر بمنافذ التموين
كتب مدحت وهبة

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تفتح منافذ المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية فروعها يوميا من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 9 مساء لطرح السلع الغذائية بأسعار مخفضة، كما يتم طرح السكر الحر على بطاقات التموين بسعر 27 جنيها للكيلو، حيث يتم صرف 1 كيلو سكر إضافى للبطاقة المقيد بها 3 أفراد فأقل و2 كيلو للبطاقة المقيد بها 4 أفراد فأكثر.

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على جانب آخر، ألزم قانون حماية المستهلك المورد بإعلان أسعار السلع أو الخدمات التى يعرضها أو يقدمها بشكل واضح، على أن يتضمن السعر ما يفرضه القانون من ضرائب أو أى فرائض مالية أخرى، وذلك وفقا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، كما حظر القانون على المورد فى المادة الثامنة حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأى صورة أخرى.






وزارة التموين

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