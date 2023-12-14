اليوم السابع
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الخميس، 14 ديسمبر 2023 01:25 م
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التموين: مد منافذ المجمعات الاستهلاكية بالسكر الحر يوميا لطرحه على البطاقات

الخميس، 14 ديسمبر 2023 01:00 م
التموين: مد منافذ المجمعات الاستهلاكية بالسكر الحر يوميا لطرحه على البطاقات بطاقة تموين - صورة أرشيفية
كتب مدحت وهبة

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تضخ وزارة التموين والتجارة الداخلية كميات كبيرة من السكر يوميا بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة لطرحه على بطاقات التموين بسعر 27 جنيها للكيلو إضافة إلى استمرار صرف السكر المدعم بسعر 12.6 جنيه، كما توفر الوزارة كافة السلع الغذائية بالمنافذ بأسعار مخفضة من 20 إلى 25%.
 
 
على جانب آخر، تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية فى صرف المقررات التموينية لأصحاب البطاقات ضمن مقررات شهر ديسمبر الجارى، حيث تتيح ما يقرب من 30 صنفا من السلع على بطاقات التموين ويتم الصرف بقيمة الدعم المخصص لكل بطاقة.






وزارة التموين

بطاقات التموين

سلع بطاقات التموين

السلع التموينية

السلع المدعمة ببطاقات التموين



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