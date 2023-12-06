جهاز حماية المستهلك يشن حملات رقابية ويصادر 18 طن سكر فى المطرية

أعلن جهاز حماية المستهلك شن حملات رقابية بنطاق القاهرة الكبرى، بالتزامن مع الحملات المُكثفة التى تشنها أفرع الجهاز الإقليمية بمختلف محافظات الجمهورية لضبط المُخالفين مُحتكرى السلع لتحقيق الانضباط فى الأسواق، ومنع أية مُمارسات ضارة غير مُنضبطة فى حالات عدم الإعلان عن الأسعار أو البيع بأزيد من السعر، وحجب السلع عن التداول، ومُتابعة ما يتم اتخاذه من إجراءات قانونية حيال المخالفين.

وفى هذا الإطار، وبناء على المعلومات الواردة التى تفيد وجود أحد المخازن الكائن بمنطقة المطرية لديه كميات كبيرة من سلعة السكر، يقوم بتخزينها وحجبها عن التداول، تمهيدا لبيعها فى الأسواق بأزيد من السعر الرسمى، وعلى الفور تشكلت الحملة الرقابية بالاشتراك مع وزارة التموين ومن مأمورى الضبط القضائى من "الإدارة العامة للرقابة على الأسواق – الإدارة العامة للتحريات) بالجهاز، والتوجه لمنطقة المطرية، وتبين صحة المعلومات الواردة، وبمواجهة صاحب المنشأة أقر بملكيته للمخزن والمواد المضبوطة وأنه يقوم بتخزين سكر المبادرة بسعر 27 جنيه، تمهيدا لطرحه فى الأسواق بأزيد من هذا السعر، تم عمل محضر بالواقعة وضبط 18 طن سكر (حجب عن التداول – بيع بأزيد من السعر الرسمى)، وتم إحالة الواقعة للنيابة العامة لأعمال شئونها.

- فيما استكملت الحملات الرقابية بقطاع القاهرة الكبرى شن 10 حملات مُكبرة وتم المرور على 100 منشأة تجارية وتحرير عدد 19 قضايا تنوعت بين (عدم الإعلان عن الأسعار – البيع بأزيد من السعر المُعلن لسلعة السجائر والسكر – حجب السلع عن التداول – تداول سلع غذائية بالأسواق مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية – عدم وجود تراخيص لإدارة المنشأة)، وجارى إحالة المُخالفين للنيابة العامة لأعمال شئونها.

- فيما قامت أفرع الجهاز بمختلف المحافظات أمس بشن حملات رقابية موسعة ومُكثفة على الأسواق لتحقيق الإنضباط فى الأسواق ومنع أية ممارسات ضارة غير منضبطة، وبناء على هذه التوجيهات، شن الجهاز 35 حملة مُكبرة على مستوى الجمهورية وتم المرور على 584 منشأة تجارية وتحرير عدد 185 محضر تنوعت بين (عدم الإعلان عن الأسعار – البيع بأزيد من السعر المُعلن لسلعة السجائر والسكر – حجب السلع عن التداول – تداول سلع غذائية بالأسواق مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية – عدم وجود تراخيص لإدارة المنشأة)، وجارى إحالة المُخالفين للنيابة العامة لأعمال شئونها.

وجاءت المضبوطات على النحو الآتى:

- 5.244 طن سكر (حجب عن التداول – بيع بأزيد من السعر الرسمي)

- 2 طن أعلاف (مجهول المصدر – غير صالح للإستهلاك)

- 3.2 طن مواد غذائية متنوعة (مجهول المصدر)

- 1030 عبوة زيت طعام (مجهول المصدر)

- 915 علبة سجائر (بيع بأزيد من السعر الرسمى)

- يأتى ذلك استمرارًا لجهود جهاز حماية المستهلك فى مواصلة تكثيف الرقابة على الأسواق لضبط المُخالفين مُحتكرى السلع وبالأخص (السكر)، ولضمان وصول السلع الأساسية للمواطنين بالأسعار المناسبة، ومنع أية مُمارسات ضارة غير مُنضبطة فى حالات عدم الإعلان عن الأسعار أو البيع بأزيد من السعر، وحجب السلع عن التداول، ومُتابعة ما يتم اتخاذه من إجراءات قانونية.

وأكد إبراهيم السجينى، رئيس جهاز حماية المستهلك، حرص الجهاز على مواصلة الضربات الرقابية النوعية بمختلف محافظات الجمهورية بالتزامن مع الحملات المركزية التى يشنها الجهاز لتحقيق الانضباط فى الأسواق وعدم التهاون مع المُخالفين والضرب بيد من حديد ضد أى تاجر مُخالف مُستغل، مشيرًا إلى أن الجهاز وبتوجيهات من الحكومة، سيكثف من تواجده بالأسواق، مؤكدا على التنسيق والتعاون مع الأجهزة الرقابية المعنية بالدولة لتحقيق الانضباط والاستقرار واستمرار إتاحة السلع الأساسية للمواطنين بالأسعار المناسبة.

وأشار رئيس الجهاز، إلى أن الجهاز لن يدخر جهدًا فى اتخاذ أية إجراءات رقابية استباقية من شأنها حماية وصون حقوق المستهلكين، والتصدى بكل قوة لأى تاجر مُخالف مُستغل يقوم بحجب السلع أو البيع بأزيد من السعر، مؤكدا على إحالة المخالفين للنيابة العامة، مشيرًا إلى تكثيف الحملات على مدار الساعة واستمرار التنسيق مع غرفة العمليات المركزية بالجهاز، مؤكدا على أهمية دور الجهاز فى الفترة الحالية فى إحكام الرقابة والسيطرة وإعادة الإنضباط فى الأسواق، والتصدى بكل حزم وجدية لمُحتكرى السلع ومواجهة كافة الظواهر السلبية الضارة بالمواطنين وخاصة عدم الإعلان عن الأسعار أو رفع أسعار السلع.

يُهيب رئيس الجهاز بالتجار والموردين بضرورة الإعلان عن الأسعار والالتزام بالبيع وفقًا للأسعار المُعلنة، وسيتم تطبيق القانون حيال المُخالفين بكل قوة وحزم.

كما يُناشد جهاز حماية المستهلك المواطنين بضرورة الإبلاغ الفورى عن أية مُخالفات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلك أو المُغالاة فى الأسعار وحجب السلع عن التداول أو تخزينها، وذلك من خلال الخط الساخن للجهاز 19588 من أى خط أرضى يوميا، أو عبر خدمة الواتس اب 01577779999.