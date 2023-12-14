وزارة التموين: طرح 30 ألف طن سكر حر على البطاقات بسعر 27 جنيها للكيلو

كتب مدحت وهبة

وفرت وزارة التموين والتجارة الداخلية أكثر من 30 ألف طن سكر حر لطرحة على البطاقات التموينية بسعر 27 جنيها للكيلو بمعدل كيلو سكر إضافة للبطاقة المقيد بها 3 أفراد فأقل و2 كيلو للبطاقة المقيد بها 4 أفراد فأكثر، بجانب أيضا توفير السكر المدعم بسعر 12.6 جنيه للكيلو.

على جانب آخر يتابع جهاز حماية المستهلك الأسواق للتأكد من طرح السلع الأساسية ضمن مبادرة تخفيض الأسعار والتصدي لمخالفات البيع بأزيد من السعر المعلن، حيث يتم تحرير محاضر للمخالفين وإحالتهم الى النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية، كما ينسق الجهاز مع الجهات المعنية بشأن توفير كافة السلع الغذائية بالمنافذ أولا بأول، حيث توفر وزارة التموين المنتجات بأسعار مخفضة من 20 إلى 25%، كما تحرص الوزارة على مد مخازن شركات الجملة بالسلع لصرفها لأصحاب البطاقات التموينية.