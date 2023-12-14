طرح كميات إضافية من السكر الحر على بطاقات التموين.. تفاصيل الأسعار

كتب مدحت وهبة

بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية، اتخاذ العديد من الخطوات لمواجه ارتفاع أسعار السكر وتوفيره للمواطنين وطرحت أكثر من 30 ألف طن سكر حر على بطاقات التموين بسعر 27 جنيها للكيلو بمعدل كيلو سكر إضافة للبطاقة المقيد بها 3 أفراد فأقل و2 كيلو للبطاقة المقيد بها 4 أفراد فأكثر، بجانب أيضا توفير السكر المدعم بسعر 12.6 جنيه للكيلو.

كما وجهت الوزارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية باستمرار مد المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة بضخ السكر الحر وبيعه ضمن مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية بسعر 27 جنيها للكيلو، كما تتابع غرفة عمليات الوزارة مديريات التموين لتكثيف الرقابة على الأسواق للتصدي لأى مخالفات والتأكد من عدم احتكار البعض لسلعة السكر وتحرير محاضر للمخالفين وإحالتهم الى النيابة لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة.