محافظ القليوبية: المحافظة لديها مخزون كبير من السكر بسعر 27 جنيها

القليوبية إبراهيم سالم

أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، جولة ميدانية بمدينتي بنها وكفر شكر لمتابعة عدد من مشروعات الرصف والتطوير ومشروعات البنية التحتية، بالإضافة إلي تفقد مصانع انتاج وتعبئة المواد الغذائية، وذلك بهدف متابعة تلك المشروعات والانتهاء منها حسب جداولها الزمنية المحددة والاطمئنان علي توافر السلع الغذائية خاصة السكر.

واستهل المحافظ، الجولة بمدينة بنها حيث تابع أعمال رصف وتوسعة طريق أبو حشيش، والذي يبلُغ طوله 650 متر وعرضه 18 متر بعد التوسعة بتكلفة إجمالية 7 ملايين جنيه ضمن الخطة الاستثمارية 2023 – 2024، تحت إشراف مديرية الطرق بالقليوبية، ويربط الطريق بين منطقة الفلل وشارع الموقف، إذ تم تكسير الأسفلت المُتهالك وعمل توسعة وفرد تربة زلطية ثم فرد طبقة السن، وجاري الرش بمادة الـ mco، يليها الرصف بالطبقة الرابطة ثم السطحية والنهائية، وتم الانتهاء من التدبيش بجانب الطريق، كما ستتضمن الأعمال إنشاء جزيرة وسطى بطول الطريق عرض 1م، مع تزويدها بأعمدة إنارة ذات كابلات أرضية وزراعة أشجار بأنواع موحدة لتوحيد الرؤية البصرية.

كما تفقدَ الهجان، أعمال توسعة وتطوير شارع الترعة بمنطقة الفلل، والذي يبلُغ طوله 800 متر بعرض 8 أمتار بعد التوسعة بتكلفة 5 ملايين جنيه، ضمن خطة رد الشيء لأصله 2023 - 2024، وتم الانتهاء من توسعة الطريق وعمل التربة الزلطية وفرد طبقة السن تمهيداً لرش مادة الـmco ثم الرصف بالطبقة الرابطة ثم السطحية والنهائية، يُذكر أن شارع الترعة يربط شارع كلية التجارة بشارع 8 بمنطقة الفلل، وذلك في إطار خطة المحافظة الشاملة للقضاء على المظاهر العشوائية لتحسين الخدمات المُقدمة للمواطنين ولسهولة الحركة المرورية، وتنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.

وشددَّ "المحافظ"، خلال جولته على ضرورة دهان أعمدة الإنارة والتأكُد من كفاءتها وإصلاح التالف منها، مع زراعة أشجار بنوع موحد على امتداد الطريق لعودة الشكل الجمالي للمدينة مع مراعاة الدقة في الأعمال والالتزام بالمواصفات المُتعاقد عليها، واستكمل المحافظ الجولة بتفقد أعمال إنشاء المرحلة الثانية من ممشي النيل ببنها قطاع «ج» والتي تبدأ من «معدية بطا حتى نادي الشرطة»، بطول 450 متر بعرض 6- 17 مترا بتكلفة 30 مليون جنيه، وتفقد المرحلة «د» والتي تبدأ من نادي الشرطة حتى محطة المياه بطول 550 مترًا.

وخلال الجولة، تفقد المحافظ، مدخل معدية بطا والذي تم تطويره ليصبح مدخلا حضاريا وآمنا يليق بالمواطنين حيث تم إنشاء سلالم بالرخام للنزول ورامبات لذوي الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلي إنشاء مقاعد انتظار ورصف المحيط بالكامل ببلاط الإنترلوك وتركيب كشافات إنارة وعمل لاند سكيب ومسطحات خضراء وتشجير بمدخل المعدية.

ووجه المحافظ، بزيادة عدد العمالة داخل مواقع العمل للإسراع بإنهاء هذا المشروع الحيوي، والذي سيتم تزويده بأماكن انتظار وترفيه للعب الأطفال وبرجولات خشبية ودورات مياه عمومية، وكذلك تم تكثيف التشجير والمساحات الخضراء لإضفاء المظهر الحضاري للممشى، بالإضافة إلى مراعاة متطلبات ذوي الهمم في الحركة، طبقاً للكود المصري.

وأضاف المحافظ، أن المشروع تضمن إقامة عدد من الاستراحات والمظلات، وتم إنارته وتجميله وتزويده بمعدات وأدوات النظافة، وأصبح متنفسًا حضاريا للمواطنين يلجأون إليه من كل مدن المحافظة وليس مدينة بنها فقط، وجاء ذلك في إطار خطة المحافظة وتوجيهات القيادة السياسية بخلق أماكن للتنزه وإتاحة نهر النيل أمام جميع المواطنين للاستمتاع به باعتباره ملك لجميع الناس.

كما تابع المحافظ، الجولة بتفقد شارع فريد ندا بمدينة بنها حيث تفقد أعمال إنشاء نافورة أمام نقطه الارتكاز الأمني بمنطقة أتريب، حيث وجه بضرورة الالتزام بالمواصفات القياسية للرخام المستخدم ودفع الأعمال للانتهاء منها ضمن أعمال تطوير وتجميل شوارع مدينة بنها.

وفي مدينة بنها أيضا تفقد المحافظ، مصنعين لتعبئة السكر الأبيض لمبادرة رئيس مجلس الوزراء بسعر27 كيلو للسكر، حيث اطمأن علي توافر أكثر من 400 طن سكر سيتم تعبئتهم وطرحهم بالأسواق في المنافذ والهايبرات والشوادر الموجودة بالمحافظة، ووجه بزيادة الكميات المطروحة بالأسواق، مؤكدا أن المحافظة لديها مخزون كبير من السكر يفي احتياجات المواطنين.



السكر قبل طرحه بالأسواق



النافورة بشارع فريد ندا



تفقد سير العمل بالممشى



تفقد مصنع السكر



تفقد ممشى اهل مصر



توافر المواد الغذائية



خلال الجولة بالمنطقة الاستثمارية ببنها



خلال تعبئة السكر



سعر السكر بالمصنع