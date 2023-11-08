أخبار × 24 ساعة.. إطلاق منصة إلكترونية للبرنامج الوطنى لتنمية صناعة السيارات

يقدم "اليوم السابع" سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويستعرض أهم الأخبار فى الملفات الحيوية والخدمية، ومن بينها:
الصحة: وصول مجموعة من الأشقاء الفلسطينيين المصابين فى أحداث غزة للعلاج بمصر
وزير التنمية المحلية: تطوير 305 مراكز تكنولوجية ثابتة وتشغيل 37 متنقلة
الهلال الأحمر المصرى يعلن تقديم 9 آلاف طن مساعدات إنسانية إلى أهالى غزة
"الصحة": استقبال 12 طفلا فلسطينيا مصابا بالسرطان عبر معبر رفح لتلقى العلاج بمصر
الحكومة: إطلاق منصة إلكترونية للبرنامج الوطنى لتنمية صناعة السيارات
هشام آمنة: تنفيذ 27 ألف مشروع بقرى المرحلة الأولى لحياة كريمة بـ360 مليار جنيه
محافظة الجيزة تغلق مخزنا للكراتين والخردة داخل الكتلة السكنية بالمنيرة
وزيرة التضامن تدشن من المنصورة مبادرة "أتوبيس يلا كفالة" لللتعريف بالأسر الكفيلة
وزير التنمية المحلية: 864 حملة تفتيش على المحافظات وإحالة 837 موظفا للنيابات
وزارة البيئة تشيد بشباب الجامعات والبحث العلمى لدورهم فى التنمية المستدامة
وزير النقل: المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تحتضن أول مصنع للسكك الحديدية
وزيرة التضامن ومحافظ الدقهلية يفتتحان أول مركز تأهيل متكامل بالدقهلية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"
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