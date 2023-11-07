وزير النقل: الكرة الآن فى ملعب المنتجين لزيادة حجم الصادرات للخارج

كتب سيد الخلفاوى

أكد الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل ، أن شعار معرض النقل هذا العام هو توطين صناعة النقل بمصر، ولكن هناك العديد من الموضوعات الهامة أيضا وهي تشجيع التجارة المصرية والتصدير للخارج.

جاء ذلك خلال فعاليات اليوم الثالث لمعرض المؤتمر الدولي للنقل الذكي والبنية التحتية واللوجيستيات للشرق الأوسط وأفريقيا TRANSMEA2023.

وأضاف أن وزارة النقل معنية بالتنسيق مع شركات سفن وتأهيل الموانئ وتسهيل شحن البضائع للخارج، مشيراً إلى أن الوزارة حققت ذلك بالفعل وأكثر، ومن خلال مذكرات التفاهم والاتفاقيات تم التنسيق بين ميناء دمياط وميناء تريستا فى إيطاليا لتسهيل التصدير وخاصة الحاصلات الزراعية.

وأوضح، أن معظم الصادرات المصرية من الحاصلات الزراعية لذلك كان يجب أن يتم نقل بجودة عالية لتصل بسلام دون تلفيات من خلال خط الرورو وهى مراكب سريعة مجهزة بثلاجات وأماكن تخزين.

وتابع قائلا: "سهلنا التوقيع بين شركة مصرية ونظيرتها الإيطالية، حتي تكون الدولة هنا دورها مساعد وميسر لنجاح الأمر، ولتنجح التجربة أكثر تم الاتفاق بين الدولة ممثلة في الجمارك المصرية وسفير إيطاليا حتي لا يحدث مشكلة كدول من حيث أنظمة الجمارك".

وذكر: "لتسهيل نقل الحافلات التي تنقل الإنتاج من مصر إلى إيطاليا والعكس، الرئيس السيسي وقع على انضمام مصر إلى اتفاقية فينا 68، لحل أزمة دخول الشاحنات الإيطالية إلى مصر بسبب اللوحات المعدنية وغيرها"، مؤكدا أن الكرة الآن فى ملعب المنتجين والمصدرين لدعم الاقتصاد وزيادة حجم الصادرات".