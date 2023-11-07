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"الصحة": استقبال 12 طفلا فلسطينيا مصابا بالسرطان عبر معبر رفح لتلقى العلاج بمصر

الثلاثاء، 07 نوفمبر 2023 07:10 م
"الصحة": استقبال 12 طفلا فلسطينيا مصابا بالسرطان عبر معبر رفح لتلقى العلاج بمصر سيارات الإسعاف عند معبر رفح
كتب وليد عبد السلام

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في ضوء تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتقديم كافة أوجه الدعم الصحي للأشقاء في قطاع غزة، أعلنت وزارة الصحة والسكان، استقبال 12 طفلا فلسطينيا، عبر معبر رفح، للعلاج من الأمراض السرطانية في المستشفيات المصرية المتخصصة في علاج  أورام الأطفال.
 
وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم توقيع الكشف الطبي على كافة الأطفال، وتم نقلهم من خلال هيئة الإسعاف المصرية، إلى المستشفيات المتخصصة في علاج أورام الأطفال.
 
يأتي ذلك في إطار تنفيذ الخطة المعدة للتعامل مع تداعيات الأحداث في قطاع غزة، والتي تتضمن جهوزية مستشفيات الإحالة، وتوافر الطواقم الطبية المدربة، بالإضافة لاستدامة توافر الأدوية والمستلزمات وأكياس الدم.






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