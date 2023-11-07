هشام آمنة: تنفيذ 27 ألف مشروع بقرى المرحلة الأولى لحياة كريمة بـ360 مليار جنيه

أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، متابعة الوزارة لكافة المستجدات الخاصة بتنفيذ المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " بمحافظات المرحلة الأولى والتى يتم تنفيذها فى 1477 قرية بـ 20 محافظة، وقال وزير التنمية المحلية إن المرحلة الأولى بلغ عدد المشروعات التى تنفيذها والجارية حوالى 27110 مشروعات بتكلفة حوالى 360 مليار جنيه وذلك فى جميع القطاعات الخدمية للمواطن وعلى رأسها الصرف الصحى ومياه الشرب والطرق والتربية والتعليم والشباب والرياضة والكهرباء والاتصالات وغيرها.

وأضاف اللواء هشام آمنة أن المرحلة التمهيدية للمبادرة الرئاسية فى 2019-2020 " تم تنفيذها فى عدد 11 محافظة فى عدد 143 قرية وتم تنفيذ 616 مشروعا بتكلفة 6 مليارات جنيه.

جاء ذلك خلال مشاركة وزير التنمية المحلية فى اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب بحضور النائب أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية والنائب محمد الحسينى وكيل اللجنة والنائب محمد وفيق وكيل اللجنة والنائب عمرو درويش أمين سر اللجنة وعدد من أعضاء مجلس النواب وعدد من قيادات وزارة التنمية المحلية.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أنه تم نهو العمل بعدد 324 مجمع حكومى من اجمالى 332 مجمع خدمات حكومية يتم إنشاءها على أرض المحافظات ضمن المرحلة الأولى وتم استلام عدد 251 مجمع ابتدائيا كما تم تأثيث 168 مجمعا حكوميا وتم توصيل عدادات المياه والصرف والكهرباء بنسبة 92%.

وحول مشروعات الإدارة المحلية بمحافظات المرحلة الأولى قال اللواء هشام آمنة أنه يبلغ عددها حوالى 349 مشروعا تتضمن 124 سوقا - 97 موقفا - 130 نقطة إطفاء، وتم الانتهاء من تنفيذ عدد 184 مشروعا بنسبة 52% من إجمالى المشروعات وجارى العمل على نهو عدد 167 نسبة تنفيذ 48%، كما تم الانتهاء من تدريب الكوادر المنتقلة إلى 243 مجمع خدمات بإجمالى 6250 موظفا وقامت كل الجهات بموافاة وزراة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بخياراتها من الربط الإلكترونى وتم الانتهاء من أعمال تدفيع خدمات الانترنت فائق السرعة لعدد 196 مجمعا حتى الآن.

وأكد اللواء هشام آمنة على المتابعة الدورية من السيد رئيس مجلس الوزراء للموقف التنفيذى للمبادرة الرئاسية عبر اجتماعات مع الوزراء والجهات المعنية بالدولة.