وزير التنمية المحلية: تطوير 305 مراكز تكنولوجية ثابتة وتشغيل 37 متنقلة

كتب محمود حسين

استعرض اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، جهود الوزارة في متابعة منظومة تشغيل وتقييم أداء المراكز التكنولوجية في جميع المحافظات، حيث تم تعديل المدد المطلوبة لأداء بعض الخدمات من خلال المراكز التكنولوجية، وأشار اللواء هشام آمنة إلى أنه تم نهو تطوير 305 مراكز تكنولوجية ثابتة من إجمالى 341 مركزا، وتم تسليم وتشغيل 37 مركزا تكنولوجيا متنقلا من إجمالى 50 سيارة .

جاء ذلك خلال مشاركة وزير التنمية المحلية في اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب بحضور النائب أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية والنائب محمد الحسيني وكيل اللجنة والنائب محمد وفيق وكيل اللجنة والنائب عمرو درويش أمين سر اللجنة وعدد من أعضاء مجلس النواب وعدد من قيادات وزارة التنمية المحلية.

وأوضح وزير التنمية المحلية، أنه تم نهو تطوير 13 مركزا ثابتا ليصبح إجمالى ما تم تطويره 318 مركزا تكنولوجيا ثابتا خلال العام المالى الماضى، وجارى نهو تطوير 23 مركزا تكنولوجيا ثابتا، وجارى تسليم الـ13 سيارة المتبقية لمراكز المتنقلة خلال العام المالى الحالي 2023 – 2024 .

وأشار اللواء هشام آمنة إلى أنه تم تشكيل لجان من قطاع التفتيش والمتابعة ووحدة متابعة المشروعات والادارة المركزية للاتصالات بالوزارة للمرور على المراكز التكنولوجية بالمحافظات لتقييم معدل أداء الخدمات المقدمة للمواطنيين والوقوف على أهم المعوقات التى تواجه العمل بالمراكز التكنولوجية وتبسيط وتوحيد الإجراءات للخدمات المقدمة للمراكز التكنولوجية.

وأضاف وزير التنمية المحلية، أنه تم عقد دورات تدريبية لرفع كفاءة العاملين على المنظومة لبناء قدرات العاملين بالمراكز التكنولوجية عن طريق إعداد وتنفيذ حزمة من التدريبات، بالإضافة إلي العديد من الدورات التدريبة التي تم تقدمها لكافة المسئولين عن تقديم الخدمات سواء العاملين في المراكز التكنولوجية أو رؤسائهم أو مشرفي النظام أو العاملين في لجان المتابعة أو العاملين في الإدارات الخلفية المسئولة عن تنفيذ الإجراءات المتعلقة بالخدمات.

وقال اللواء هشام آمنة إنه تم حصر جميع المشاكل التي تواجه العاملين بالمراكز التكنولوجية أثناء العمل على المنظومة وتم التنسيق مع وزارة التخطيط والشركة المسئولة عن المنظومة للعمل على حلها وتم حل معظم المشاكل التي تم عرضها وكذا التنسيق مع وزارة التخطيط والشركة المسئولة عن المنظومة لعمل تعديلات فنية على المنظومة تكون قادرة على التعامل مع الخدمات الإلكترونية والتحصيل الإلكتروني ، لافتاص إلى أنه يتم متابعة المحافظات لإدخال بيانات الكم المتراكم عن طريق الإستعانة بموظفي الخدمة العامة وبالفعل تم تسجيل نسبة كبيرة من الكم المتراكم وإعداد دليل تشغيل المراكز التكنولوجية وتوفير نمط حضاري ومظهر لائق للعاملين.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أنه تم عقد إجتماعات دورية خلال العام مع لجان المتابعة بالمحافظات لدفعهم على إعداد تقارير منتظمة تعكس أداء المراكز التكنولوجية يتم رفعها لرؤساء المراكز والمدن والسلطة المختصة ومتابعة ومخاطبة وزارة التخطيط لدعم المحافظات بإحتياجتها من المهندسين بنظام العقود بالمراكز وتوفير الإحتياجات الخاصة بالمحافظات من أجهزة حاسب آلي، وطابعات، وسكنر، وزى موحد لجميع المراكز التكنولوجية بالمحافظة وإتاحة الخدمات المحلية إلكترونيًا والتحصيل الإلكترونى.