اليوم السابع
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"الأوقاف" تنشر خطبة الجمعة القادم بعنوان "الأبعاد الإنسانية ومخاطر تجاهلها"

الثلاثاء، 07 نوفمبر 2023 02:22 م
"الأوقاف" تنشر خطبة الجمعة القادم بعنوان "الأبعاد الإنسانية ومخاطر تجاهلها" وزارة الأوقاف - أرشيفية
كتب لؤى على

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نشرت وزارة الأوقاف نص خطبة الجمعة القادمة بعنوان " الأبعاد الإنسانية ومخاطر تجاهلها"، وكان قد وجه وزير الأوقاف، عدة رسائل بشأن الأحداث الجارية فى قطاع غزة، وذلك على النحو التالى: نرفض وبحسم أى محاولة لتهجير الشعب الفلسطينى ونكبته نكبة أخرى وتفريغ أرضه منه فى محاولة لإنهاء قضيته وتصفيتها، ونحيى الوعى الفلسطينى فى رفضه القاطع والحاسم لأى محاولة لتهجيرهم من أرضهم وإنهاء قضيتهم، كما نحيى الموقف العربى والإسلامى الداعم لذلك. 

 

نحيى بشدة صمود وثبات شعبنا الفلسطينى فى الدفاع عن أرضه وعرضه وكرامته وحقه المشروع فى أرضه، كما نحيى تضحياته فى سبيل الحفاظ على المسجد الأقصى ليظل أولى القبلتين عهدة إسلامية خالصة.

 

نقف صفًّا واحدًا خلف قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى وحرصه الشديد على السيادة الوطنية على كل ذرة من تراب مصر. 

 







خطبة الجمعة

موضوع خطبة الجمعة

وزارة الاوقاف

الحق فى الحياه



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