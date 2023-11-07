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الهلال الأحمر المصرى يعلن تقديم 9 آلاف طن مساعدات إنسانية إلى أهالى غزة

الثلاثاء، 07 نوفمبر 2023 07:13 م
الهلال الأحمر المصرى يعلن تقديم 9 آلاف طن مساعدات إنسانية إلى أهالى غزة المساعدات المقدمة من الهلال الأحمر لغزة
كتب مدحت وهبة

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أعلنت جمعية الهلال الأحمر المصرى عن حجم المساعدات المقدمة من جمهورية مصر العربية وبعض دول العالم والتي بلغت ما يقرب من   9000 طن حتى الآن، وقد شكلت المساعدات الغذائية حوالى 50%، بينما شكلت المساعدات الطبية حوالي 25% والمساعدات الإغاثية 25% من إجمالي المساعدات.
 
ونجحت الدولة المصرية على مدار الأسابيع الماضية فى إيصال مساعدات الإغاثة الإنسانية إلى قطاع غزة من خلال الهلال الأحمر المصري، وخصصت الدولة المصرية مطار العريش الدولي لاستقبال المساعدات من الدول وإيصالها الى قطاع غزة.
 
وتتصدر مصر قائمة الدول المساندة للأشقاء الفلسطينيين منذ اندلاع الأحداث في 7 أكتوبر الماضي، وحرصت الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على سرعة نفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة.
 
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مصر

الهلال الأحمر المصري

مساعدات غزة

مساعدات الهلال الأحمر المصري

الهلال الأحمر الفلسطيني

قطاع غزة

العدوان الاسرائيلي




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