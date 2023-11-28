حصاد الوزارات.. التضامن: دور الدولة فى القضية الفلسطينية يوضح قوة المصريين

شهدت دواوين الوزارات، اليوم، الثلاثاء ، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:
الشباب والرياضة تطلق أولى ندواتها التوعوية ضمن سلسلة ندوات المشروع القومي للتوعية بالإنجازات الدولية
وزيرة الهجرة تلتقى الجالية المصرية بميلانو
الرى تنظم ندوتين للتوعية المائية بمحافظة الإسكندرية
وزيرة التضامن: دور الدولة فى القضية الفلسطينية يوضح قوة الشعب المصرى
وزيرة التضامن: أطفال فلسطين يعلموننا الصمود.. ومصر دائما مساندة للقضية
الأوقاف تعلن انطلاق الجولة الخامسة للتصفيات الأولية للمسابقة الثقافية
الأوقاف تعلن نتيجة المجموعة الرابعة من مسابقة مراكز الثقافة الإسلامية
الزراعة: إزالة 84 حالة تعد على أراض زراعية بالمنوفية
الزراعة: ضبط 7179 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالجيزة
وزارة الزراعة: انتهاء الفترة المناسبة لزراعة القمح 10 ديسمبر
وزارة الصحة تكشف الطرق الصحيحة لتخزين الدواء فى المنزل.. تفاصيل
وزير التعليم العالى يبحث مع وفد جامعة أكستر البريطانية تبادل الخبرات
وزير الرى: الربط بين استراتيجية التدريب وخطة الوزارة 2050 ورؤية مصر 2030
وزارة التعليم تعد 15 حقيبة تدريبية لمنح المعلمين شهادات دولية في التدريس
الزراعة: جولات بالمحافظات للمرور على زراعات القمح
6 دورات فى اللغة العربية للأئمة بالتعاون بين جامعة الأزهر والأوقاف
وزارة الزراعة: قوافل إرشادية لمزارعى القمح فى الوادى الجديد لتعظيم الإنتاجية
وزير العمل يوجه بتطوير مركز تدريب مهنى شرق النيل ببنى سويف
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