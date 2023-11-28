حصاد الوزارات.. التضامن: دور الدولة فى القضية الفلسطينية يوضح قوة المصريين

إعداد - محمد جاد

شهدت دواوين الوزارات، اليوم، الثلاثاء ، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:

الشباب والرياضة تطلق أولى ندواتها التوعوية ضمن سلسلة ندوات المشروع القومي للتوعية بالإنجازات الدولية

وزيرة الهجرة تلتقى الجالية المصرية بميلانو

الرى تنظم ندوتين للتوعية المائية بمحافظة الإسكندرية

وزيرة التضامن: دور الدولة فى القضية الفلسطينية يوضح قوة الشعب المصرى

وزيرة التضامن: أطفال فلسطين يعلموننا الصمود.. ومصر دائما مساندة للقضية

الأوقاف تعلن انطلاق الجولة الخامسة للتصفيات الأولية للمسابقة الثقافية

الأوقاف تعلن نتيجة المجموعة الرابعة من مسابقة مراكز الثقافة الإسلامية

الزراعة: إزالة 84 حالة تعد على أراض زراعية بالمنوفية

الزراعة: ضبط 7179 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالجيزة

وزارة الزراعة: انتهاء الفترة المناسبة لزراعة القمح 10 ديسمبر

وزارة الصحة تكشف الطرق الصحيحة لتخزين الدواء فى المنزل.. تفاصيل

وزير التعليم العالى يبحث مع وفد جامعة أكستر البريطانية تبادل الخبرات

وزير الرى: الربط بين استراتيجية التدريب وخطة الوزارة 2050 ورؤية مصر 2030

وزارة التعليم تعد 15 حقيبة تدريبية لمنح المعلمين شهادات دولية في التدريس

الزراعة: جولات بالمحافظات للمرور على زراعات القمح

6 دورات فى اللغة العربية للأئمة بالتعاون بين جامعة الأزهر والأوقاف

وزارة الزراعة: قوافل إرشادية لمزارعى القمح فى الوادى الجديد لتعظيم الإنتاجية

وزير العمل يوجه بتطوير مركز تدريب مهنى شرق النيل ببنى سويف