اليوم السابع
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الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023 05:36 م
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حصاد الوزارات.. التضامن: دور الدولة فى القضية الفلسطينية يوضح قوة المصريين

الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023 05:00 م
حصاد الوزارات.. التضامن: دور الدولة فى القضية الفلسطينية يوضح قوة المصريين الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى
إعداد - محمد جاد

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شهدت دواوين الوزارات، اليوم، الثلاثاء ، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:

 

الشباب والرياضة تطلق أولى ندواتها التوعوية ضمن سلسلة ندوات المشروع القومي للتوعية بالإنجازات الدولية

وزيرة الهجرة تلتقى الجالية المصرية بميلانو

الرى تنظم ندوتين للتوعية المائية بمحافظة الإسكندرية

وزيرة التضامن: دور الدولة فى القضية الفلسطينية يوضح قوة الشعب المصرى

وزيرة التضامن: أطفال فلسطين يعلموننا الصمود.. ومصر دائما مساندة للقضية

الأوقاف تعلن انطلاق الجولة الخامسة للتصفيات الأولية للمسابقة الثقافية

الأوقاف تعلن نتيجة المجموعة الرابعة من مسابقة مراكز الثقافة الإسلامية

الزراعة: إزالة 84 حالة تعد على أراض زراعية بالمنوفية

الزراعة: ضبط 7179 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالجيزة

وزارة الزراعة: انتهاء الفترة المناسبة لزراعة القمح 10 ديسمبر

وزارة الصحة تكشف الطرق الصحيحة لتخزين الدواء فى المنزل.. تفاصيل

وزير التعليم العالى يبحث مع وفد جامعة أكستر البريطانية تبادل الخبرات

وزير الرى: الربط بين استراتيجية التدريب وخطة الوزارة 2050 ورؤية مصر 2030

وزارة التعليم تعد 15 حقيبة تدريبية لمنح المعلمين شهادات دولية في التدريس

الزراعة: جولات بالمحافظات للمرور على زراعات القمح

6 دورات فى اللغة العربية للأئمة بالتعاون بين جامعة الأزهر والأوقاف

وزارة الزراعة: قوافل إرشادية لمزارعى القمح فى الوادى الجديد لتعظيم الإنتاجية

وزير العمل يوجه بتطوير مركز تدريب مهنى شرق النيل ببنى سويف

 







الهيئه الانجيليه

التضامن الاجتماعى

اندريه زكى

الجمهوريه الجديده

مجلس الشيوخ

نيفين القباج



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