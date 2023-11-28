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الأوقاف تعلن نتيجة المجموعة الرابعة من مسابقة مراكز الثقافة الإسلامية

الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023 12:11 م
الأوقاف تعلن نتيجة المجموعة الرابعة من مسابقة مراكز الثقافة الإسلامية وزارة الأوقاف - أرشيفية
كتب لؤى على

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قالت وزارة الاوقاف ان  نتيجة التصفيات الأولية للمسابقة الثقافية الكبرى بين الدارسين بمراكز الثقافة الإسلامية للعام الدراسي 2023/2024م، أسفرت عن صعود ممثلي مركز الثقافة الإسلامية (البحيرة) ، ومركز الثقافة الإسلامية (الدقهلية) للتصفيات النهائية على حساب ممثلي مركز الثقافة الإسلامية (دمياط) ، ومركز الثقافة الإسلامية " فاقوس - الشرقية " .         
               
وتمت المسابقة بين الفريقين الفائزين ، والتي انتهت بفوز ممثلي مركز الثقافة الإسلامية (البحيرة) ، حيث حصل على (454) درجة من (500) بنسبة  (90.8 %) ، وحصل ممثلو مركز الثقافة الإسلامية (الدقهلية) على (343) درجة  من (450 ) بنسبة  (76.2%).
ووجه الدكتور  محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بصرف إثابة تميز قدرها ألف جنيه لكل من حقق 80% فأكثر على المستوى الفردي من جميع الفرق المتسابقة في الاختبار التحريري ، وهم بالترتيب :
 
1. وليد الشبراوي عثمان أحمد، مركز الثقافة الإسلامية (الدقهلية) 98  %  - ألف جنيه.                                        
2. محمد محمد عبد المنعم عمارة،  مركز الثقافة الإسلامية ( البحيرة)   96   %  - ألف جنيه.
3. حازم محمود عبد الغني محسن، مركز الثقافة الإسلامية ( البحيرة)  96   %  - ألف جنيه. 
4. شريهان إبراهيم إبراهيم الجمل، مركز الثقافة الإسلامية ( دمياط)  94   %  - ألف جنيه. 
5. هند إبراهيم محمد الحبال،  مركز الثقافة الإسلامية ( البحيرة) 94   %  - ألف جنيه. 
6. هالة محمد مصطفى محمد أحمد، مركز الثقافة الإسلامية ( دمياط )   92%  - ألف جنيه.
7. إسراء عبد الرؤف محمد عبد الجواد،   مركز الثقافة الإسلامية (فاقوس – الشرقية) 86  % - ألف جنيه.  
8. أيمن سعد شيحة، مركز الثقافة الإسلامية (البحيرة) 84 %  - ألف جنيه. 
9. الصفا سعيد إبراهيم دربالة، مركز الثقافة الإسلامية ( البحيرة) 82  %  - ألف جنيه. 
10. إسماعيل محمد إبراهيم، مركز الثقافة الإسلامية (فاقوس – الشرقية) 80 % - ألف جنيه.
 
 






وزارة الاوقاف

المراكز الثقافية الاسلامية

وزير الاوقاف

البحيرة



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