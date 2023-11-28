الأوقاف تعلن نتيجة المجموعة الرابعة من مسابقة مراكز الثقافة الإسلامية

كتب لؤى على

قالت وزارة الاوقاف ان نتيجة التصفيات الأولية للمسابقة الثقافية الكبرى بين الدارسين بمراكز الثقافة الإسلامية للعام الدراسي 2023/2024م، أسفرت عن صعود ممثلي مركز الثقافة الإسلامية (البحيرة) ، ومركز الثقافة الإسلامية (الدقهلية) للتصفيات النهائية على حساب ممثلي مركز الثقافة الإسلامية (دمياط) ، ومركز الثقافة الإسلامية " فاقوس - الشرقية " .

وتمت المسابقة بين الفريقين الفائزين ، والتي انتهت بفوز ممثلي مركز الثقافة الإسلامية (البحيرة) ، حيث حصل على (454) درجة من (500) بنسبة (90.8 %) ، وحصل ممثلو مركز الثقافة الإسلامية (الدقهلية) على (343) درجة من (450 ) بنسبة (76.2%).

ووجه الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بصرف إثابة تميز قدرها ألف جنيه لكل من حقق 80% فأكثر على المستوى الفردي من جميع الفرق المتسابقة في الاختبار التحريري ، وهم بالترتيب :

1. وليد الشبراوي عثمان أحمد، مركز الثقافة الإسلامية (الدقهلية) 98 % - ألف جنيه.

2. محمد محمد عبد المنعم عمارة، مركز الثقافة الإسلامية ( البحيرة) 96 % - ألف جنيه.

3. حازم محمود عبد الغني محسن، مركز الثقافة الإسلامية ( البحيرة) 96 % - ألف جنيه.

4. شريهان إبراهيم إبراهيم الجمل، مركز الثقافة الإسلامية ( دمياط) 94 % - ألف جنيه.

5. هند إبراهيم محمد الحبال، مركز الثقافة الإسلامية ( البحيرة) 94 % - ألف جنيه.

6. هالة محمد مصطفى محمد أحمد، مركز الثقافة الإسلامية ( دمياط ) 92% - ألف جنيه.

7. إسراء عبد الرؤف محمد عبد الجواد، مركز الثقافة الإسلامية (فاقوس – الشرقية) 86 % - ألف جنيه.

8. أيمن سعد شيحة، مركز الثقافة الإسلامية (البحيرة) 84 % - ألف جنيه.

9. الصفا سعيد إبراهيم دربالة، مركز الثقافة الإسلامية ( البحيرة) 82 % - ألف جنيه.

10. إسماعيل محمد إبراهيم، مركز الثقافة الإسلامية (فاقوس – الشرقية) 80 % - ألف جنيه.