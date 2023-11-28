وزارة الزراعة: انتهاء الفترة المناسبة لزراعة القمح 10 ديسمبر

كتبت أسماء نصار

قال الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات المناخ ب وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى أن النصف الأول من شهر هاتور انتهى و باقي أيام قليلة وتنتهي الفترة المناسبة لزراعة القمح هذا الموسم والتى توافق حتى 10 ديسمبر .

أضاف فهيم أنه يجب الأخذ في الاعتبار جدا ثلاثية الالتزام بالخريطة الصنفية فى الموسم الحالى لأنه أمر لا يقبل الخطأ، و الزراعة بتقاوي معتمدة من الجمعية الزراعية او الشركات وأنه أمر واجب و الزراعة على مصاطب في أراضي الوادي والدلتا عدا المناطق المتأثرة بالأملاح ويفضل اضافة سلفات نشادر او نترات نشادر بمعدل 1.5 شيكارة للفدان كجرعة تنشيطية مع الزراعة .

أوضح فهيم أن أهم نقطة وهي ميعاد رية المحاية "رية الشتوية" وتكون بعد حوالي من 21 – 25 يوم من الزراعة، ويجب ألا تتأخر رية المحاياة عن 30 يوما إلا في حالة سقوط الأمطار الغزيرة ويوالى الري بعد ذلك كل 25 يوما ويجب عدم تعطيش النباتات خاصة أثناء فترات التفريع وطرد السنابل، وفي كل الأحوال يجب عدم الإسراف في مياه الري.

وينصح فهيم المزارعين بإضافة 10 لتر حامض فسفوريك او 3-4 كجم ماب أو منقوع سوبر الفوسفات مع رية التشتية لزيادة تنشيط الجذور ودفع النباتات للتفريع، وعدم خلط مبيدات الحشائش الا بتوصية او تجربة وهذه التوصية خط أحمر لانها تتسبب فى مشاكل كل موسم حيث تصفر اطراف القمح او توقف نموه وتعطله .