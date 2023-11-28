وزارة الصحة تكشف الطرق الصحيحة لتخزين الدواء فى المنزل.. تفاصيل

كتب وليد عبد السلام

كشفت وزارة الصحة والسكان عن الطرق الصحيحة لتخزين الأدوية فى المنزل وأثناء السفر.

وقالت وزارة الصحة والسكان إنه يتم تخزين الأدوية فى المنزل عبر عدة صرق هامه تتضمن:

- حفظ الأدوية داخل عبواتها الأصلية بإحكام بعيدًا عن أشعة الشمس والرطوبة. ​

- إذا كانت الأدوية تتطلب درجات حرارة منخفضة يتم تخزينها داخل الثلاجة. ​

- يجب إخفاء الأدوية بعيدًا عن متناول الأطفال. ​

- لا تحتفظ بالأدوية في الأماكن المغلقة سيئة التهوية مثل: السيارة أو دورة المياه أو في أماكن تخزين المواد الكيميائية والمبيدات الحشرية. ​

وعن عملية تخزين الأدوية أثناء السفر قالت هيئة الدواء يتم التخزين كالتالى :​

- احفظ دوائك بعيدًا عن أشعة الشمس في مكان بارد وجاف. ​

- احتفظ بأدويتك في عبواتها الأصلية. ​

- احتفظ بجميع أدويتك في الحقيبة التي تصطحبها معك على متن الطائرة. ​

- إذا كان الدواء يتطلب درجات حرارة منخفضة يجب وضع الدواء داخل حافظات عازلة للحرارة. ​

وأكدت هيئة الدواء المصرية أن ‏اختيار مكان تخزين الدواء ودرجة الحرارة المناسبة يساعدان في حفظه بشكل صحيح وآمن.​