6 دورات فى اللغة العربية للأئمة بالتعاون بين جامعة الأزهر والأوقاف

كتب لؤى على

في إطار التعاون المشترك بين وزارة الأوقاف وجامعة الأزهر ومن خلال البروتوكول الموقع بينهما ، وإيمانًا بأهمية التدريب في الارتقاء بمستوى الأئمة ، انطلقت فعاليات ( 6 ) دورات تدريبية في اللغة العربية ،وتستمر لمدة ثلاثة أيام ، لعدد ( 50 ) إمامًا مرشحًا من كل مديرية من مديريات: (القاهرة - أسيوط - المنوفية - الدقهلية - الشرقية - البحيرة).

حيث عقدت مديرية أوقاف القاهرة الدورة التدريبية في اللغة العربية بكلية اللغة العربية جامعة الأزهر بالقاهرة حاضر فيها: الدكتور صلاح عاشور عميد كلية اللغة العربية، والدكتور أحمد عيد عبد الفتاح وكيل الكلية، والدكتور أحمد سعدي حسانين رئيس قسم البلاغة والنقد بالكلية، و الدكتور محمد عبد الوهاب المليجي أستاذ اللغويات بالكلية.

كما عقدت مديرية أوقاف أسيوط الدورة التدريبية في اللغة العربية بكلية اللغة العربية جامعة الأزهر بأسيوط حاضر فيها: الدكتور محمد عبد المالك مصطفى نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، والدكتور عاصم محمود قبيصي مدير مديرية أوقاف أسيوط، والدكتور صلاح محمود على شحاته أستاذ البلاغة و النقد بكلية اللغة العربية جامعة الازهر بأسيوط، والدكتور صابر السيد محمود وكيل كلية اللغة العربية لشئون الدراسات العليا والبحوث.

كما عقدت مديرية أوقاف المنوفية الدورة التدريبية في اللغة العربية بكلية اللغة العربية بشبين الكوم جامعة الأزهر، حاضر فيها: الدكتور السيد محمد سلام عميد كلية اللغة العربية، والدكتور محمد محمود الدغمان وكيل كلية اللغة العربية بشبين الكوم جامعة الأزهر، ود. مصطفى أبو المكارم عطية مدرس اللغويات بالكلية.

كما عقدت مديرية أوقاف الدقهلية الدورة التدريبية في اللغة العربية بكلية اللغة العربية جامعة الأزهر فرع المنصورة حاضر فيها: الدكتور صفوت نظير مدير مديرية أوقاف الدقهلية، ود. خالد طلعت عبد الفتاح الخولي وكيل الكلية، ود. إبراهيم حامد عبد السلام الإسناوي العميد الأسبق لكلية اللغة العربية.

كما عقدت مديرية أوقاف الشرقية الدورة التدريبية في اللغة العربية بكلية اللغة العربية جامعة الأزهر الزقازيق حاضر فيها: الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر السابق، والدكتور سعيد الهلالي عميد كلية اللغة العربية بالزقازيق، والدكتور صابر عبد الدايم عميد كلية اللغة العربية السابق وعضو المجلس الأعلى لشئون الإسلامية، وبحضور الدكتور محمد عزت الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

كما عقدت مديرية أوقاف البحيرة الدورة التدريبية في اللغة العربية بكلية اللغة العربية بإيتاي البارود جامعة الأزهر حاضر فيها: الشيخ محمد محمود أبو حطب مدير مديرية أوقاف البحيرة، و الدكتور يوسف محمد عبد الوهاب أستاذ الأدب والنقد وعميد كلية اللغة العربية، والدكتور خالد محي الدين مدني أستاذ ورئيس قسم اللغويات بجامعة الأزهر.