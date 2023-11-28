الزراعة: جولات بالمحافظات للمرور على زراعات القمح

كتبت أسماء نصار

تفقد الدكتور أحمد رزق رئيس الادارة المركزية لمكافحة الافات الزراعية بعض مراكز محافظة المنيا فى اطار الجولات التى تنظمها الوزارة للاطمئنان علي الزراعات الشتوية خصوصا محصول القمح الذي يمثل حجر الزاوية للامن الغذائي، وحث رزق المزارعين علي زراعة باستخدام الاساليب المناسبة ضمن برامج المكافحة المتكاملة لتجنب الاصابة بالافات من بدايه الزراعة .

كما قام بزيارة بعض الجمعيات الزراعية للتاكيد علي تواجد التقاوي الجيدة وطبقا للسياسة الصنفية المعتمدة من قبل الوزارة والتي تضمن اعلي انتاجية لظروف كل محافظة وتحملها الآفات التي تهدد الانتاجية.

واكد رزق على ضرورة المرور الدوري علي الزراعات في وجود المزارعين والتعرف علي مشاكلهم والعمل على حلها للوصول الى المساحات المستهدفة وبأعلى انتاجية ، مطمئنا على زراعات البنجر ونخيل البلح وبعض زراعات الخضر، وحث مهندسي المكافحة على ضرورة التواجد بين المزارعين وان دورهم هام جدا طول فترة تواجد الزراعات في الارض حتي الحصاد

وقال رزق ان هذه المرحلة هامة جدا في ظل ظروف التغيرات المناخية حيث تعتبر احيانا بيئة خصبة لنمو ونشاط الآفات الزراعية ذات التأثير على المحاصيل والانتاجية والزراعة بشكل عام.

يأتى ذلك بناءا على توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي وبالتنسيق مع الدكتور عباس الشناوى رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بالوزارة.