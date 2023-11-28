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الزراعة: إزالة 84 حالة تعد على أراض زراعية بالمنوفية

الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023 11:57 ص
الزراعة: إزالة 84 حالة تعد على أراض زراعية بالمنوفية السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي
كتبت أسماء نصار

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شنت مديرية الزراعة بالمنوفية ، حملات مكثفة لازالة التعديات على الأراضى الزراعية، حيث تم إزالة 84 حالة تعدي على الأراضي بالمحافظة .
وقال السيد القصير وزير الزراعة إن التعدي على الأراضي الزراعية أصبح جريمة مخلة بالشرف وتعرض مرتكبيها للسجن والغرامة، وكذلك الحرمان من الدعم الذي تقدمه الدولة، مشدداً على منع التعديات تماماً والتصدى لها بمنتهى الحزم مع إزالة كافة التعديات، وكذلك أي أعمال تشوين لمواد البناء في المهد مع تحرير محاضر للمخالفين بالرقم القومي لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم
 
ووجه القصير مسئولي حماية الأراضي برفع درجة الاستعداد القصوى على مدار الساعة لمواجهة أي تعديات والتنسيق مع أجهزة الحكم المحلي والشرطة للإزالة وإعادة الشيء الى أصله .
 
وأضاف أنه لا تهاون في تنفيذ توجيهات القيادة السياسية من أجل الحفاظ على الأراضي الزراعية من التأكل باعتبارها المصدر الرئيسي لتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين.
 
وقال وزير الزراعة ، إن الدولة تنفق أموالاً طائلة لتنفيذ مشروعات عملاقة في التوسع الأفقي من أجل زيادة الرقعة الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين، فمن باب أولى الحفاظ على الأراضي الزراعية في الوادى والدلتا والتي تكونت عبر مئات السنين وتعتبر ثروة قومية صعب تعويضها .
 
وأوضح وزير الزراعة أن الدولة تقدم كل الدعم للتعامل مع هذه الظاهرة ومنها الرصد عن طريق التغيرات المكانية من خلال صور الأقمار الصناعية تنفيذاً لتوجه الدولة في الحوكمة وتطبيق منظومة التحول الرقمي وإزالة كافة التعديات وإعادة الأرض الى ما كانت عليه حتى تصبح الإزالة ذات جدوي.
 
 






وزير الزراعة

التعدي على الاراضي الزراعية

المنوفية

الاراضى الزراعية



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