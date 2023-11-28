الشباب والرياضة تطلق أولى ندواتها التوعوية ضمن سلسلة ندوات المشروع القومي للتوعية بالإنجازات الدولية

كتبت ياسمين يحيى

عقدت وزارة الشباب والرياضة - الإدارة المركزية لتنمية الشباب - الإدارة العامة للبرامج الثقافية والفنية بالتعاون مع جامعة المنيا أولى الندوات التوعوية للمشروع القومي للتوعية بالإنجازات الدولية تحت شعار" الحزام والطريق وإنضمام مصر إلى مجموعة البريكس"، ضمن خطة أنشطة النادي الثقافي وبمشاركة أعضاء الأندية الثقافية .

تناولت الندوات العديد من المحاور منها ( إنجازات الدولة ومنها بناء الجمهورية الجديدة، وتوفير حياة كريمة وإستضافة قمة المناخ بشرم الشيخ والإقتصاد الأخضر ، التعريف بمبادرة الحزام والطريق ، وما هم الدول الأعضاء بالبريكس ، والدور الدولي المتنامي الذي سوف تلعبه هذه الدول، كما توضح أهمية إنضمام مصر لعضوية آلية البريكس ودورها مستقبلاً في دعم وتوفير الحماية لمصالح الدول النامية داخل البريكس .

الجدير بالذكر أن هذه الندوات تهدف إلى تعريف الشباب بدور مصر في الإنجازات الدولية والجهد المبذول للحصول على عضوية رسمية بمجموعة البريكس لتطوير وتنمية المجتمع نحو الأفضل .