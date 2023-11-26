أخبار الاقتصاد اليوم..وزير التموين: سنلجأ للتسعير الجبرى للسكر فى هذه الحالة

كتبت أسماء أمين

نشر اليوم العديد من الاخبار الاقتصادية اليوم الأحد 26-11-2023 ، وكان أبرزها إعلان وزير التموين: سنلجأ للتسعير الجبرى للسكر حال عدم انتهاء الأزمة قبل 10أيام

وزير التموين: سنلجأ للتسعير الجبرى للسكر حال عدم انتهاء الأزمة قبل 10 أيام

أعلن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة، أنه سيتم إعطاء السوق مهلة بنحو 10 أيام لاستقرار أسعار السكر وفي حال استمرار الأزمة عقب انتهاء المهلة سيطالب مجلس الوزراء بالتدخل للتسعير الجبري للسكر.

وأشار في تصريحات على هامش معرض نبيو للذهب في دورته الثالثة، إلى أنه لا يميل للتسعير الجبري ولكن في حالة استمرار الأزمة سيتم اللجوء إليه.

وأرجع المصيلحي أزمة السكر إلى أزمة في التوزيع وعدم انتظام التوزيع، حيث تعمل الوزارة على ضبط سلاسل التوزيع من خلال توفير السكر في السلاسل التجارية والمنافذ التابعة للوزارة، والمنافذ والشوادر.

وأشار إلي توفير الشركات الصناعات الغذائية احتياجاتها من السكر، من خلال الأمر المباشر، كما أنه سيتم التنسيق مع المحافظين على توفير احتياجات كل محافظة من السكر.

وزير السياحة والآثار: 25 ألف غرفة فندقية جديدة خلال عام 2024

كشف أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار عن وجود خطة لافتتاح 25 ألف غرفة فندقية جديدة خلال عام 2024 تضاف للطاقة الاستيعابية للغرف الفندقية لمصر.

وجاء ذلك خلال اجتماعه مع الصحفيين المعنيين بتغطية ملف السياحة والآثار، والمنعقد بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة وبحضور قيادات الوزارة.

ووصف عيسى معدلات الحجز السياحي في مصر خلال أشهر ديسمبر ويناير وفبراير بـ"الجيدة"، مشيرًا إلى زيادة مقاعد الطيران الوافد لمصر 30%.

المالية: الدولة لا تحتكر تقديم الخدمة الصحية وتوفر للقطاع الخاص فرصًا تنافسية

يحظى مشروع «التأمين الصحي الشامل» بإشادات مستمرة من شركاء التنمية الدوليين، على نحو يمثل شهادة ثقة في هذا المسار المصري الهادف إلى توفير الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة لكل أفراد الأسرة؛ بما يُسهم في تخفيف العبء المادي والنفسي المصاحب للمرض، والحد من معدلات الفقر، بتقليل الإنفاق الشخصي على الخدمات الصحية.

أعرب وفد الوكالة الفرنسية للتنمية، خلال زيارته الميدانية لمحافظة الإسماعيلية، عن عميق تقديره للتجربة المصرية فى تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل، على نحو جدير بالاهتمام والدعم، موضحًا أن ما يشاهدونه على أرض الواقع بمختلف مراحل التنفيذ التجريبي والإلزامي وفى ظل تحديات داخلية وخارجية غير مسبوقة، ترتبط بالتأثيرات السلبية بالتوترات الجيوسياسية، يعكس إرادة سياسية داعمة للتغطية الصحية الشاملة، بما يدفعنا إلى مواصلة الحرص المتزايد على استكمال مسيرة التعاون الإنمائي للإسهام الفعَّال فى تحقيق حلم كل المصريين، الذى يتسق مع جهودنا المحفزة للتنمية البشرية.

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن التجربة المصرية في تطبيق التأمين الصحي الشامل، ترتكز على حق المواطن في الحصول على الرعاية الصحية هو وأسرته بشكل شامل ومتكامل «من المكان اللى يختاره» بالقطاع العام أو الخاص أو غيرهما بالمؤسسات الصحية المعتمدة وفقًا لأفضل المعايير العالمية، من خلال الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، موضحًا أن الدولة لا تحتكر تقديم الخدمات الصحية، فى منظومة التأمين الصحي الشامل، بل تحرص على توفير فرص تنافسية واعدة للقطاع الطبي الخاص، بما يؤهله لأداء دوره المنشود في مد مظلة التغطية الصحية الشاملة لكل المصريين.

هبوط المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 0.86% بختام تعاملات جلسة بداية الأسبوع

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، هبط المؤشر الرئيسي فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات بلغت 3.7 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 8 مليارات جنيه عند مستوى 1.702 تريليون جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.86% ليغلق عند مستوى 25300 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.67% ليغلق عند مستوى 30416 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.86% ليغلق عند مستوى 10768 نقطة.

وزير التموين يشهد إطلاق أول ماكينة ATM

لبيع سبائك الذهب للمواطنين

شهد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية والمهندس أحمد سمير وزير الصناعة المعرض الدولى الثالث للذهب والمجوهرات "نبيو" والمقرر استمراره على مدار ثلاثة أيام، إطلاق أول ماكينة "ATM" لسحب سبائك ذهبية للمواطنين.