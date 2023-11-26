اليوم السابع
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وزير التموين: سيتم ضخ 170 ألف طن سكر مستورد فى الأسواق

الأحد، 26 نوفمبر 2023 11:44 ص
وزير التموين: سيتم ضخ 170 ألف طن سكر مستورد فى الأسواق وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيحلي ،
كتب إسلام سعيد

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أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيحلي، أنه سيتم ضخ 170ألف طن سكر مستورد في الأسواق خلال الأيام القليلة القادمة لخلق حالة من التوازن في الأسواق.
 
وأضاف خلال تصريحات صحفية على هامش مؤتمر معرض الذهب "نبيو"، أن الوزارة استقبلت 170 ألف طن سكر مستورد من الكميات المتعاقد عليها لتعزيز المخزون الاستراتيجي وتوفير السلعة بكميات كبيرة بمنافذ الشركات التابعة للوزارة، وأيضا توفير السكر للمستفيدين من دعم بطاقات التموين بالتوازى مع طرح كافة السلع الغذائية بفروع المجمعات الاستهلاكية المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية.






السكر

ضخ السكر

توفير السكر

أسعار السكر




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