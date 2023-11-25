التعليم العالى: مستشفى جامعة بورسعيد ستكون أولى المستشفيات بمنظومة التأمين الصحى

وأضاف وزير التعليم العالي، خلال تفقد العيادات الخارجية في مستشفى جامعة بورسعيد، أن المستشفى اتخذت كل الخطوات اللازمة من الجودة وغيرها ليتم اعتمادها ضمن المستشفيات التابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد.

وافتتح دكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أيمن محمد ابراهيم، رئيس جامعة بورسعيد، اليوم السيت، العيادات الخارجية بمستشفى جامعة بورسعيد الجديد.

وتشمل العيادات الخارجية للمستشفى الجامعي في بورسعيد 28 عيادات بمختلف التخصصات، وستقدم خدماتها على أعلى مستوى لأبناء بورسعيد والمحافظات المجاورة في إطار دور الجامعة في خدمة المجتمع المحيط، والتي من المنتظر أن تنضم لمنظومة التأمين الصحي الشامل عقب الانتهاء من تجهيز وافتتاح المستشفى بالكامل.

وتجاوزت تكلفت مستشفى جامعة بورسعيد مليار جنيه، وبلغ إجمالي المساحة الكلية للمشروع 36 ألف متر مربع، وإجمالي المساحة الإنشائية 13 ألف و500 متر مربع، والمستشفى تتكون من 3 مباني متصلة بارتفاع 5 أدوار بالإضافة إلى 3 مباني خدمات و"رامب" للإسعاف، وتبلغ سعتها 540 سرير تشمل: 427 سرير اقامة، و113 عزل وإفاقة وعناية مركزه وطوارئ.