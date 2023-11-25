ضخ كميات من السكر ضمن مبادرة تخفيض الأسعار بأسوان.. صور

أسوان- صلاح المسن

تواصل محافظة أسوان جهود مبادرة تخفيض أسعار بعض السلع الأساسية بنسبة تتراوح بين 20% إلى 30%، حيث تتكاتف الجهود لتحقيق السيطرة الكاملة على الأسواق من خلال تكثيف المرور الميدانى للتأكد من مدى توافر السلع ومدى صلاحيتها وجودتها للاستهلاك الآدمى، مع ضبط أى حالات للغش التجارى، وذلك فى ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل الأسر الأكثر احتياجاً من خلال توفير السلع الغذائية والإستهلاكية بأسعار مخفضة لتلبى إحتياجات القاعدة العريضة من المواطنين.

. كما قامت مديرية التموين بمحافظة أسوان ، بضخ كميات من السكر وصلت لأكثر من 160 طنا خلال الأسبوع الماضي من خلال فروع مجمعات الشركة المصرية والسلاسل التابعة لها على مستوى كافة المراكز والمدن، حيث تم طرح السكر للمواطنين بسعر 27 جنيه للكيلو ، وتم بالتنسيق مع الوحدات المحلية للمراكز والمدن والقرى بأنحاء محافظة أسوان، وبعض سلاسل المحال التجارية والهايبر والجمعيات التعاونيه، علاوة على التجار والمتعاملين مع بورصة السلع

كما أنه جار ضخ كميات إضافية أخرى لتحقيق التوازن في الأسعار بالأسواق المحلية، فيما تقوم الشركة المصرية التابعة لوزارة التموين أيضاً بضخ كميات من سلع المبادرة عن طريق فروعها.

كما جرى مد منافذ المجمعات الاستهلاكية بالسلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن لطرح السلع ضمن مبادرة تخفيض الأسعار.

ووفقاً للمبادرة الرئاسية، وبالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك تم تنظيم حملات تموينية استهدفت الأسواق الأسبوعية بالقري بمراكز محافظة أسوان، وأيضاً محطات تزويد الوقود، والسوبر ماركت، حيث تم التأكد من ضبط الأسعار، والمرور على مختلف المحلات التجارية للتأكد من توافر السلع الأساسية وغيرها من السلع الغذائية اللازمة دون استثناء، مع الاطمئنان على وجود انخفاض بالأسعار وخاصة السلع الـ 7 المحددة.

كانت قد شكلت وزارة التموين والتجارة الداخلية غرفة عمليات مركزية لمتابعة تنفيذ مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية في الأسواق، وأيضا مدى توفير كافة المنتجات في الأسواق ومد أى منطقة تحتاج للسلع الغذائية، حيث لدى وزارة التموين والتجارة الداخلية ما يقرب من 1300 منفذ للمجمعات الاستهلاكية على مستوى محافظات الجمهورية، لطرح السلع بأسعار مخفضة تتراوح من 20 إلى 25%.

كما تتابع غرفة العمليات مديريات التموين على مستوى محافظات الجمهورية والشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية لاستمرارية ضخ السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بالمنافذ، كذلك التنسيق مع الجهات المعنية المشاركة في المبادرة " الاتحاد العام للغرف التجارية والاتحاد العام للصناعات المصرية " بجانب التنسيق مع الجهات الرقابية لمتابعة الأسواق والتأكد من التزام المحلات التجارية بتنفيذ المبادرة .



جانب من المباردة



مباردة تخفيض الأسعار



مباردة تخفيض الأسعار



متابعة تخفيض الأسعار