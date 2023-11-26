اليوم السابع
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وزير التموين: 110مشترين دوليين يزورون معرض الذهب فى نسخته الحالية

الأحد، 26 نوفمبر 2023 11:14 ص
وزير التموين: 110مشترين دوليين يزورون معرض الذهب فى نسخته الحالية الدكتور علي المصيحلي
كتب إسلام سعيد

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قال الدكتور علي المصيحلي وزير التموين والتجارة الداخلية، إن هناك زيادة في عدد المشتركين في معرض الذهب ليصل إلي 50 شركة محلية وأجنبية وممثلين لدول ألمانيا والإمارات والصين وتركيا وإيطاليا وهناك مشترين أجانب من 18 دولة يصل عددهم إلي 110مشترين. 
 
وأضاف خلال مؤتمر صحفي بمعرض نبيو للذهب والمجوهرات، أن معرض الذهب أصبح له مكانة كبيرة بين المعارض الدولية المتخصصة، وهناك منتجات بها طابع تراثي وتاريخي تتميز بأعلي جودة للصناعة المصرية لإعادة مصر إلي موقعها المتميز بين مصاف كبار المصنعين.
 
وأشار وزير التموين أن هناك مساع لوضع مصر على خريطة التصدير للذهب لدول الخليج وإيطاليا وأفريقيا وستأخذ مصر مكانتها الدولية في هذه الصناعة، مشيراً إلي التطور الكبير في صناعة الذهب والمجوهرات وهناك استخدام للتكنولوجيا الحديثة والذهب متوفر في الأسواق كما تم صدور قرار يسمح بدخول الذهب بدون جمارك.






وزارة التموين

معرض الذهب

معرض نبيو للذهب

الذهب




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