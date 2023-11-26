البنك التجاري يقود هبوط المؤشر الرئيسى للبورصة بمنتصف التعاملات

كتب هانى الحوتى

تباينت مؤشرات البورصة المصرية ، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، وهبط المؤشر الرئيسي بضغوط تراجع أسهم قيادية على رأسها البنك التجاري الدولي-مصر، وبنك كريدي اجريكول-مصر، والقاهرة للاستثمار والتنمية العقارية-سيرا للتعليم، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، وأي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، ومصرف أبو ظبي الإسلامي-مصر، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات تجاوزت 1.6 مليار جنيه.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.22% ليصل إلى مستوى 25462 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.1% ليصل إلى مستوى 30588 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.23% ليصل إلى مستوى 10837 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.2% ليصل إلى مستوى 5126 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.88% ليصل إلى مستوى 7509 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 0.46% ليصل إلى مستوى 5787 نقطة.

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 5 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم: شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي (نيوداب)، وفتنس برايم للأندية الصحية، ووادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، والصخور العربية للصناعات البلاستيكية، ومصر للأسواق الحرة.

كما أعلنت إدارة البورصة، عن تسوية عدد 20 ألف وثيقة، يوم الخميس الماضي، ليصبح عدد الوثائق القائمة عدد 2.8 مليون وثيقة بدلًا من 2.78 مليون وثيقة.

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، إذ باع مجلس إدارة مجلس إدارة شركات الإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)، والشمس للإسكان والتعمير، وبالم هيلز للتعمير عدد 4 ملايين سهم، 575 ألف سهم، مليون سهم، على التوالي، وباعت إدارة شركتي البنك التجاري الدولي-مصر، وجي بي كوربوريشن عدد 11970 سهم، 85 ألف سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بشركتي بالم هيلز للتعمير، والدولية للأسمدة والكيماويات عدد 160 ألف سهم، 12.1 ألف سهم، على التوالي.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، وبايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، والإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)، وبنك قناة السويس شركة مساهمة مصرية، والقاهرة للإسكان والتعمير، وجولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي عدد 17.4 ألف سهم، 125 ألف سهم، 150 ألف سهم، 2500 سهم، 3.3 مليون سهم، 350 ألف سهم، على التوالي.

واشترت مجموعة مرتبطة بشركات الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، وأطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، والإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)، ومصر للفنادق عدد 2955 سهم، 127.6 ألف سهم، 4 ملايين سهم، 1855 سهم، على التوالي، واشترى مساهم رئيسي بشركات الزيوت المستخلصة ومنتجاتها، وبرايم القابضة للاستثمارات المالية، ومستشفى النزهة الدولي عدد 908 آلاف سهم، 2.1 مليون سهم، 36.9 ألف سهم، على التوالي.

أعلنت شركة اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، بيع المساهم EGYCAP INVESTMENT LTD عدد 2 مليون سهم بسعر 0.301 جنيه بقيمة إجمالية 602 ألف جنيه لتنخفض نسبة المساهم من 5.09% إلى 4.899%، ونفذت الصفقة من خلال شركة عكاظ للوساطة المالية.

أعلنت شركة المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، بيع المساهم محمد نبيه عيسى العتابي عدد 61.1 مليون سهم بسعر 0.286 جنيه بقيمة إجمالية 17.5 مليون جنيه لتنخفض نسبة المساهم من 5.13% إلى 3.09%، ونفذت الصفقة من خلال شركة عربية اون لاين للوساطة المالية.

فيما أعلنت شركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها، شراء المساهم شركة الياسمين القابضة للاستثمارات المالية عدد 908 آلاف سهم بسعر 2.349 جنيه بقيمة إجمالية 2.1 مليون جنيه لترتفع نسبة المساهم من 20.831% إلى 21.285%، ونفذت الصفقة من خلال شركة الياسمين للسمسرة في الأوراق المالية.

في سياق متصل أعلنت شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة، موافقة مجلس الإدارة على بيع عدد 62.9 مليون سهم خزينة، وهي تمثل إجمالي أسهم الخزينة التي قامت الشركة بشرائها مسبقًا.

في سياق منفصل قالت شركة آسيك للتعدين، إن شركة APM Investment Holdings- المملوكة بنسبة 100% لشركة أسكوم- بيع حصتها البالغة حوالي 35% من مشروع "كرمك" للاستكشاف والتنقيب عن الذهب في إثيوبيا إلى شركة Allied Gold Corp الكندية مقابل إصدار حوالي 11.5 مليون سهم في شركة Allied Gold Corp لصالح شركة APM Investment Holdings سعر السهم 4.12 دولار كندي المعادل لـ3.01 دولار أمريكي بقيمة سوقية إجمالية حوالي 34.6 مليون دولار، ودفع شركة Allied Gold Corp مبلغ إجمالي 65 مليون دولار إلى شركة APM Investment Holdings على 3 أقساط بدءًا من 30 سبتمبر 2024 وحتى سبتمبر 2027.

في شأن آخر قالت شركة الملتقى العربي للاستثمارات، إن الجمعية العامة العادية للشركة وافقت على الترخيص بإبرام عقود معاوضة مع شركة ألماظة للتنمية العقارية، تتضمن بيع شركة الملتقى لكامل مساهمتها شركة المتحدة للاستثمارات والتطوير العقاري إلى شركة ألماظة للتنمية العقارية لعدد 1.22 مليون سهم بسعر 31.8 جنيه للسهم الواحد بإجمالي قيمة 38.9 مليون جنيه.