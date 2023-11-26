وزير السياحة والآثار: افتتاح المتحف المصرى الكبير خلال الأشهر القليلة المقبلة

كتب محمد أسعد

كشف أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار ، عن الاستعدادات الجارية للافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير، وقال إنه سيكون خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وأشار عيسى، خلال اجتماعه مع الصحفيين المعنيين بتغطية ملف السياحة والآثار، والمنعقد بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، إلى بدء التشغيل التجريبي للدرج العظيم بالمتحف والسماح بزيارته، والذى يحوي العشرات من القطع الأثرية الضخمة وذلك بداية من 1 ديسمبر المقبل.

ودعا عيسى جميع السائحين والمصريين لزيارة المتحف المصرى الكبير وخوض تجربة معرض توت عنخ آمون التفاعلي والذي تم افتتاحه قبل أيام.