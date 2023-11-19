حصاد الوزارات.. الصحة: 39% من المصابين القادمين من غزة أطفال تحت سن الـ18

شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:
إعادة ضبط الأسواق والتصدى للمخالفات.. ملفات أمام رئيس جهاز حماية المستهلك
متحدث الصحة: 39% من المصابين القادمين من غزة أطفال تحت سن الـ18
9 سنوات من تنفيذ استراتيجيات ومبادرات النهوض بالمنظومة الصحية.. إنفوجراف
رئيس جهاز حماية المستهلك الجديد يبدأ مهام عمله بمتابعة الرقابة على الأسواق
وزير الصحة: نتابع أزمة غزة من خلال غرفة عمليات مجهزة
وصول أكبر قافلة مساعدات من بيت الزكاة والصدقات المصرى لمعبر رفح.. صور
السكة الحديد تعلن جدول التأخيرات المتوقعة اليوم فى حركة القطارات
وزير التعليم يطلق اليوم برنامج تفعيل دور المدرسة فى تعزيز قيم المواطنة
انتشار معدات وفرق الشفط بشوارع وميادين الجيزة للتعامل مع سقوط الأمطار.. صور
وزير القوى العاملة: حريصون على صدور قانون متوازن يراعى مصالح كل الأطراف
مستشار الرئيس للصحة يوضح معايير وشروط تناول المضادات الحيوية.. التفاصيل
صندوق مكافحة الإدمان يطلق معسكرا لتنمية العمل التطوعى لطلاب 5 جامعات
الرعاية الصحية: تسجيل أكثر من 2,3 مليون مواطن بالتأمين الصحى فى إقليم القناة
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