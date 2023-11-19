الرعاية الصحية: تسجيل أكثر من 2,3 مليون مواطن بالتأمين الصحى فى إقليم القناة

كتب ــ وليد عبد السلام

تزامنًا مع مرور 4 سنوات على تدشين الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، منظومة التغطية الصحية الشاملة رسميًا من محافظة بورسعيد، وفي إطار الاستعداد لإطلاق الملتقى الدولي السنوي الرابع للهيئة العامة للرعاية الصحية يوم 26 نوفمبر الجاري في العاصمة الإدارية الجديدة، أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، عن سلسلة إنجازاتها في ضبط وتنظيم تقديم خدمات الرعاية الصحية للمنتفعين بخدمات المنظومة في محافظات إقليم القناة "بورسعيد، الإسماعيلية، السويس" خلال 4 سنوات.



وأشار الدكتور أحمد السبكي، إلى تقديم أكثر من 20 مليون خدمة طبية وعلاجية للمنتفعين بخدمات المنظومة داخل المنشآت الصحية التابعة لهيئة الرعاية سواء بال- "المجمعات الطبية، المستشفيات، مراكز ووحدات الرعاية الصحية الأولية" بالمحافظات الثلاث حتى الآن، لافتًا إلى جودة الخدمات والرعاية الصحية المقدمة ومطابقتها لأحدث المعايير العالمية، ومنوهًا إلى إجراء ما يزيد عن 210 ألف عمليات وجراحات متنوعة باستخدام أحدث التقنيات العلاجية داخل تلك المنشآت.



وأضاف السبكي، أنه تم استحداث ما يزيد عن 30 خدمة طبية داخل المنشآت الصحية التابعة للهيئة، باستخدام أحدث التقنيات العلاجية، ومنها تُجرى لأول مرة داخل محافظات إقليم القناة، وتشمل زراعة الكُلى، زراعة القرنية، زراعة القوقعة، القسطرة القلبية بتقنيات الشنيور الطبي و TAVI, CTO، الأشعة التداخلية IVUS، الأوعية الدموية بتقنيات CERAB, EVAR, TEVAR، القسطرة المخية، جراحات الوجه والفكين، جراحات المخ والأعصاب، الطب النووي، المسح الذري، العلاج الإشعاعي، المناظير، الجراحات الميكروسكوبية، الغسيل الكُلوى للأطفال، عيادات علاج الألم، العصبية للأطفال، وهرمون النمو، ".



وتابع السبكي: أنه تم تقديم 8,5 مليون خدمة طبية بمراكز ووحدات الرعاية الصحية الأولية للمنتفعين بالمحافظات سالِفة الذكر، شملت الإسعافات الأولية وخدمات طب الأسرة والأطفال والنساء والجلدية والرمد وغيرها، وذلك بالإضافة إلى إجراء 2,7 مليون فحوصات تشخيصية عن طريق الأشعة والمعمل في المراكز والوحدات، و1,3 مليون فحص طبي شامل، فضلًا عن عمل 15 ألف زيارة للرعاية الطبية المنزلية للمنتفعين في إقليم القناة.



ولفت الدكتور أحمد السبكي، إلى تسجيل أكثر من 2,3 مليون مواطن بمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظات إقليم القناة بنسبة تتخطى 81% من المستهدف تسجيلهم والبالغ عددهم حسب عدد السكان نحو 2,9 مليون نسمة بتلك المحافظات، ومنوهًا إلى تسجيل ما يقرب من 667 ألف ملف عائلي، وتخطي نسبة رضاء المنتفعين 91% عن الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة بالمنشآت الصحية التابعة لهيئة الرعاية.



وأشار السبكي، إلى تنفيذ 4200 برنامج تدريبي لرفع كفاءة القوى البشرية بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة في إقليم القناة، وتشمل تدريبات إلزامية لجميع العاملين وندريبات تخصصية، وأهمها التدريب على بروتوكولات العمل، والتعامل مع الحالات الحرجة وحالات الطوارئ، وكذلك تدريبات الأقسام الطبية المختلفة، والتدريب على أسس الجودة ومكافحة العدوى، والتحول الرقمي، وإدارة المنشآت الصحية.



وتابع السبكي: أن هيئة الرعاية الصحية تمتلك 113 منشآة صحية في محافظات إقليم القناة حتى الآن، وأنه من المقرر زيادة عددهم إلى 143 منشأة صحية لتشمل 3 مجمعات طبية و24 مستشفى و116 مركزا ووحدة رعاية صحية أولية، مشيرًا إلى نجاح تسجيل واعتماد 100 منشأة صحية منهم 11 مستشفى و89 مركز ووحدة رعاية صحية أولية طبقًا للمعايير القومية GAHAR المعترف بها من منظمة الإسكوا العالمية بما يضمن جودة الخدمات المقدمة.



ولفت، إلى الانتهاء من عمليات الميكنة والتحول الرقمي للخدمات في 99 مركز ووحدة رعاية صحية تابعة للهيئة بمحافظات إقليم القناة، بالإضافة إلى 12 عيادة خارجية و11 قسم داخلي و11 قسم للطوارئ و32 قسم للأشعة PACS و102 معمل LIS بالمستشفيات، متابعًا أنه بلغت فاتورة تكلفة تطوير البنية التحتية للمنشآت الصحية التابعة للهيئة بإقليم القناة أكثر من 16 مليار جنيه، فيما تخطت تكلفة التجهيزات الطبية وغيرالطبية 3,5 مليار جنيه.



وتجدر الإشارة، إلى انطلاق الملتقى الدولي السنوي الرابع للهيئة العامة للرعاية الصحية، برعاية الأستاذ الدكتور مصطفى مدبولي، دولة رئيس مجلس الوزراء، وتحت شعار "مستقبل الرعاية الصحية في الجمهورية الجديدة: من الإصلاح إلى التميز"، وذلك في العاصمة الإدارية الجديدة، يوم السادس والعشرين من نوفمبر الجاري.

