رئيس جهاز حماية المستهلك الجديد يبدأ مهام عمله بمتابعة الرقابة على الأسواق

كتب مدحت وهبة

وصل إبراهيم السجيني القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك الى مقر الجهاز وبدأ بمتابعة آليات العمل حيث تفقد الإدارات المختلفة للجهاز للتأكيد على ضرورة انتظام سير العمل خلال الفترة الحالية، وتكثيف الرقابة على الأسواق للتصدي لأي مخالفات .

وحرص القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك على متابعة العمل في أول يوم، كما تفقد خدمة الكول السنتر المعنية بتلقى شكاوى المواطنين وآليات التعامل مع الشكاوى .

كان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء قد أصدر قرارا بتعيين إبراهيم عبد العال عبده السجيني رئيس قطاع المعالجات التجارية بوزارة التجارة والصناعة، قائما بأعمال رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك لمدة عام.