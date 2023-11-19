اليوم السابع
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انتشار معدات وفرق الشفط بشوارع وميادين الجيزة للتعامل مع سقوط الأمطار.. صور

الأحد، 19 نوفمبر 2023 03:18 م
انتشار معدات وفرق الشفط بشوارع وميادين الجيزة للتعامل مع سقوط الأمطار.. صور انتشار معدات وفرق الشفط بشوارع وميادين الجيزة
كتبت - مرام محمد

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أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، على رفع درجة الاستعداد في جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة على مستوى الأحياء والمراكز والمدن وشركة مياه الشرب والصرف الصحي وهيئة النظافة، للتعامل مع هطول الأمطار وتحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية والتي تشير إلي تعرض المحافظة لسقوط أمطار بعدد من القطاعات.
 
ووجه محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالمتابعة الدورية لإنتشار الأجهزة والمعدات وسيارات شفط الأمطار بمنازل ومطالع الكبارى والأنفاق وبمحيط المحاور والطرق الرئيسية والنقاط الساخنة والتى تم تحديدها مسبقًا بالتعاون مع الأجهزة المعنية بالمحافظة، مشدداً على استمرار وتكثيف التواجد الميداني على مدار الساعة لمتابعة تداعيات الطقس، ورصد أي حالات طارئة للتعامل الفوري تجنبًا لحدوث أي مشكلات في أي منطقة نتيجة سقوط الأمطار، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية بكل شوارع الجيزة على أن يتم توفير حملات مركزية يتم توجيهها إلى النقاط التي بحاجه إلى تدعيم للفرق والمعدات، وذلك لتسهيل حركة سير المواطنين وعدم تأثر الحركة المرورية.
 
وأكد المحافظ على الانعقاد الدائم لغرفة عمليات المحافظة للتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالأحياء والمراكز والمدن ومختلف الأجهزة المعنية، وذلك للتعامل مع أي طوارئ، حيث تقوم الغرفة باستقبال كافة شكاوي المواطنين والخاصة بتراكمات مياه الأمطار على رقم طوارئ 114.
 
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انتشار معدات وفرق الشفط بشوارع وميادين الجيزة

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معدات وفرق الشفط بشوارع وميادين الجيزة
 
IMG_6774انتشار معدات وفرق الشفط بشوارع وميادين الجيزة
 
IMG_6773استعدادات مواجهة الأمطار 
 
 
 






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