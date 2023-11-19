وزير التعليم يطلق اليوم برنامج تفعيل دور المدرسة فى تعزيز قيم المواطنة

أطلق الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم الأحد، البرنامج التدريبى حول "تفعيل دور المدرسة فى تعزيز الوعى المجتمعى وقيم المواطنة لدى الطلاب فى ضوء التحول الرقمي" والذى يتم تنفيذه على مستوى الجمهورية لمدة 3 أيام، ابتداءً من اليوم الأحد وحتى 21 نوفمبر 2023.

وقام الوزير بإطلاق البرنامج التدريبى من قاعة التدريب بمدرسة الشهيد رامى الجنجيهى التابعة لإدارة شرق مدينة نصر التعليمية.

وأكد الدكتور رضا حجازى، على الدور الهام للمتدربين فى تحقيق أهداف هذا البرنامج التدريبى، مشيرا إلى أن أحد أهم الأهداف الاستراتيجية لوازرة التربية والتعليم تنمية روح الولاء والانتماء لدى الطلاب، وأن تنفيذ هذا البرنامج يأتى فى إطار حرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على بناء الإنسان المصرى المتوازن، الذى يتمتع بالوعى المجتمعى، وقيم المواطنة ليسهم فى بناء وطنه، وتنمية مجتمعه، وتلبية متطلبات التنمية المستدامة، والتى تتطلب مواطنين مدركين لمسئولياتهم تجاه مجتمعهم ووطنهم.

وأضاف الوزير أن البرنامج يشتمل على تفعيل دور المدرسة فى تعزيز الوعى المجتمعى وقيم المواطنة لدى الطلاب فى ضوء التحول الرقمى، وإكساب المشاركين المعارف والمهارات والاتجاهات اللازمة لتفعيل دور المدرسة فى تعزيز الوعى المجتمعى، وقيم المواطنة لدى الطلاب فى ضوء التحول الرقمى، وممارسة الحقوق والمواطنة، ومواجهة التحديات التى يفرضها التحول الرقمى، والتى تتطلب إعداد جيل قادر على استخدام التكنولوجيا بمسؤولية ووعي.

وتحدث الوزير مع المتدربين حول أهمية التدريب، وكيفية الاستفادة منه، ودورهم فى نقل ووضع آليات تنفيذية على ما تم التدريب عليه إلى المعلمين والطلاب، وتنمية وعيهم وإدراكهم بالمشروعات القومية من خلال عقد ندوات ورحلات، وكتابة موضوعات التعبير؛ لتوعيتهم بإسهامات الدولة.

كما أجرى الوزير حوارا مع عدد من المتدربين عن أهمية هذا التدريب والاستفادة منه، حيث أكدوا من جانبهم أهمية هذا البرنامج فى تحقيق الوعى المطلوب لدى الطلاب بقضايا مجتمعهم وغرس حب الوطن، وترسيخ القيم المجتمعية الصحيحة من خلال منحهم المعلومات الصحيحة والموثقة.

ووجه الدكتور رضا حجازى الشكر والتقدير للإدارة العامة لشئون القيادات التربوية وإدارات التدريب بالمديريات التعليمية ومراكز التدريب الرئيسية ولجميع المدربين المشاركين فى البرنامج.

وتتضمن الفئات المستهدفة لهذا البرنامج مديرى المدارس، ومعلم واحد وإخصائى اجتماعى واحد من كل مدرسة، ورئيس مجلس أمناء الإدارة التعليمية، وأمين اتحاد الطلاب بالإدارة التعليمية، والمدربين المعتمدين من الأكاديمية المهنية للمعلمين، والأكفاء والمتميزين فى التدريب من الموجهين والمعلمين والإخصائيين.

ويتضمن اليوم الأول التدريب حول "الوعى والمواطنة"، أما اليوم الثانى يركز على "التربية الإيجابية"، كما يتضمن اليوم الثالث للبرنامج التدريبى "خطة عمل Action Plan‏".

ويتم التدريب فى قاعات التدريب بالمديريات والإدارات التعليمية، ومراكز التدريب الرئيسية، ويتم تقييم التدريب عن طريق اختبارات مواقف حياتية (قبلى وبعدي)، ومشروع أدائى ختامى، ومقياس الانتماء الوطني.

والجدير بالذكر أن البرنامج التدريبى يتم دون تحمل وزارة التربية والتعليم أى أعباء مالية وتم إعداد الحقيبة التدريبية بمعرفة الإدارة العامة لشئون القيادات التربوية.