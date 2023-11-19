إعادة ضبط الأسواق والتصدى للمخالفات.. ملفات أمام رئيس جهاز حماية المستهلك

كتب مدحت وهبة

تعد أبرز الملفات التي تواجه إبراهيم السجينى القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، هو العمل على إعادة ضبط الأسواق والتصدي لأي مخالفات يحاول بعض التجار انتهاجها لرفع أسعار السلع، حيث يمتلك الجهاز العديد من الفروع بالمحافظات المختلفة لشن الحملات الرقابية واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أى مخالفات .

ويلزم قانون حماية المستهلك المورد بضمان السلع المعمرة ضد عيوب الصناعة لمدة عامين على الأقل من تاريخ استلام المستهلك للسلعة، وذلك مع عدم الإخلال بأى ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل للمستهلك ويشمل الضمان أعمال الكشف والفحص والإصلاح وقطع الغيار الأصلية بالإضافة إلى تحمل نفقات انتقال الفنيين ونفقات نقل المنتج عند الحاجة إلى الإصلاح من مقر المستهلك إلى مقر الشركة أو مركز الصيانة وإعادته إلى مقر المستهلك بعد الإصلاح، بما في ذلك نفقات التركيب والتشغيل.