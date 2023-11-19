وصول أكبر قافلة مساعدات من بيت الزكاة والصدقات المصرى لمعبر رفح.. صور

وصلت إلى ميناء رفح البرى على الحدود المصرية الفلسطينية قافلة بيت الزكاة والصدقات المصرى بتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس أمناء بيت الزكاة والصدقات المصرى، مكونة من 40 شاحنة محملة بالأدوية والمواد الغذائية والإغاثية ومستلزمات الإيواء والمعيشة.

ومن المقرر أن تعبر القافلة إلى الجانب الفلسطينى فى إطار مشاركة بيت الزكاة مع صندوق تحيا مصر فى قافلة تحت شعار «نتشارك من أجل الإنسانية» التى أطلقها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء صباح اليوم تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.

وهذه القافلة هى الثانية التى يرسلها بيت الزكاة بتوجيهات شيخ الأزهر إلى إخواننا فى غزة فى إطار حملة «أغيثوا غزة» التى أطلقها بيت الزكاة منذ بداية عدوان الاحتلال على أهلنا فى قطاع غزة، انطلاقًا من الواجب الدينى والشرعى والالتزام الإنسانى والأخلاقى تجاه أشقائنا فى غزة، ونصرة لهم فى ظل ما يتعرضون له من مأساة إنسانية وحصار خانق.

وضمت القافلة الأولى فى أواخر الشهر الماضى 18 شاحنة محملة بالأدوية والمواد الطبيَّة والغذائية والإغاثية، وبعد أسبوعين كان الأزهر مع موعد لإطلاق هذه القافلة الأكبر التى تضم 40 شاحنة محملة بالمواد الإغاثية والطبية والغذائية ومستلزمات الإيواء والمعيشة، وفى ظل ما تقدمه جمهورية مصر العربية من دعم متواصل ودور تاريخى مشهود لدعم أشقائنا فى فلسطين.

وتأسس بيت الزكاة والصدقات المصرى عام 2014 بمبادرة من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وتحت إشراف فضيلته، بهدف صرف أموال الزكاة فى مصارفها الشرعية، وتنمية وصرف أموال الصدقات والتبرعات والهبات والوصايا والإعانات الخيرية فى أعمال البر، والتوعية بفريضة الزكاة ودورها فى تنمية المجتمع، وبثِّ روح التكافل والتراحم بين أفراد المجتمع.