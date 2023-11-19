اليوم السابع
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محافظة القاهرة ترفع درجة الاستعداد للتعامل مع التغيرات الجوية

الأحد، 19 نوفمبر 2023 02:00 م
محافظة القاهرة ترفع درجة الاستعداد للتعامل مع التغيرات الجوية الطقس - أتربة
كتب ـ سيد الخلفاوى

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أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أنه تم رفع درجة الاستعداد للتعامل مع التغيرات الجوية التى تشير لسقوط أمطار خلال اليوم طبقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، كما تم نشر الشفاطات والبدالات بمطالع ومنازل الكباري فى أحياء القاهرة المختلفة.
 
وأكد محافظ القاهرة، أنه يتابع الإجراءات التى اتخذتها جميع الأحياء وشركتى المياه والصرف الصحى وهيئة النظافة لتنفيذ الخطة الموضوعة للتعامل الفورى مع أى تجمعات لمياه الأمطار.  
 
وشدد محافظ القاهرة على كل المسئولين التنفيذيين بالمحافظة بالتعامل السريع مع الشكاوى التى ترد من المواطنين بأماكن تجمع المياه وإزالتها على الفور والحفاظ على انتظام الحركة المرورية.
 
وأضاف المحافظ، أنه تم ربط غرفة العمليات المركزية بالمحافظة وغرف العمليات التابعة للجهات المختلفة بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمحافظة القاهرة لمتابعة إجراءات التعامل الفورى مع أى طارئ لضمان الاستجابة السريعة لأى بلاغات او شكاوى من المواطنين .
 
 






القاهرة

محافظة القاهرة الامطار

التغيرات الجوية



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