أخبار × 24 ساعة.. "مصر بلا غارمات".. مبادرة رئاسية منحت عن 5784 غارمة الحرية

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:-
حكاية وطن.. "مصر بلا غارمات".. مبادرة رئاسية منحت عن 5784 غارمة الحرية
وزير التعليم يهنئ الدكتور أحمد علوان لفوزه بجائزة "محمد بن زايد لأفضل معلم"
الأوقاف محذرة من المتاجرة بالدين: لن تفلح جماعة تتاجر بدين الله وتخادع به
التضامن في أسبوع.. الرئيس السيسى يوجه بمضاعفة دعم الأيتام ومعاش لأسر ضحايا لبيبا
جامعة كفر الشيخ تحصد الـ4 مراكز الأولى بالمبادرة الوطنية للمشروعات الذكية
طب عين شمس ومستشفى جامعة لوفين ببلجيكا يوقعان بروتوكول بمجال تدريب التدخلات الجراحية
وزارة العمل: تطوير 36 منهجا بالتدريبات المهنية ليتواكب مع التكنولوجيا الحديثة
3.5 مليار جنيه لتحويل خطوط الكهرباء الهوائية إلى أرضية حفاظا على المواطنين
وزير الصحة: حملة 100 يوم صحة قدمت أكثر من 37 مليون خدمة طبية مجانا
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