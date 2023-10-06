اليوم السابع
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الجمعة، 06 أكتوبر 2023 11:04 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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أخبار × 24 ساعة.. "مصر بلا غارمات".. مبادرة رئاسية منحت عن 5784 غارمة الحرية

الجمعة، 06 أكتوبر 2023 10:55 م
أخبار × 24 ساعة.. "مصر بلا غارمات".. مبادرة رئاسية منحت عن 5784 غارمة الحرية الدكتورة نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعى

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:-

 

حكاية وطن.. "مصر بلا غارمات".. مبادرة رئاسية منحت عن 5784 غارمة الحرية

وزير التعليم يهنئ الدكتور أحمد علوان لفوزه بجائزة "محمد بن زايد لأفضل معلم"

الأوقاف محذرة من المتاجرة بالدين: لن تفلح جماعة تتاجر بدين الله وتخادع به

التضامن في أسبوع.. الرئيس السيسى يوجه بمضاعفة دعم الأيتام ومعاش لأسر ضحايا لبيبا

جامعة كفر الشيخ تحصد الـ4 مراكز الأولى بالمبادرة الوطنية للمشروعات الذكية

طب عين شمس ومستشفى جامعة لوفين ببلجيكا يوقعان بروتوكول بمجال تدريب التدخلات الجراحية

 
 

 


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