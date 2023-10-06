أخبار × 24 ساعة.. "مصر بلا غارمات".. مبادرة رئاسية منحت عن 5784 غارمة الحرية

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:-

حكاية وطن.. "مصر بلا غارمات".. مبادرة رئاسية منحت عن 5784 غارمة الحرية

وزير التعليم يهنئ الدكتور أحمد علوان لفوزه بجائزة "محمد بن زايد لأفضل معلم"

الأوقاف محذرة من المتاجرة بالدين: لن تفلح جماعة تتاجر بدين الله وتخادع به