3.5 مليار جنيه لتحويل خطوط الكهرباء الهوائية إلى أرضية حفاظا على المواطنين

كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء و الطاقة أن إجمالى تكلفة تحويل الكابلات الهوائية لأرضية تبلغ 3.5 مليار جنيه، مؤكدا أن وزارة التخطيط والتعاون الدولى خصصت هذا المبلغ لتحويل الخطوط الهوائية الأكثر خطورة على حياة المواطنين فى مختلف أنحاء الجمهورية.

وأضاف المصدر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن شركات توزيع الكهرباء انتهت بنسبة تجاوزت الـ80% من تحويل الكابلات الهوائية لأرضية الأكثر خطورة بالتنسيق مع المحليات، مضيفا أن هناك بعض المناطق مازالت يوجد بها خطوط هوائية ولكنها محدودة ولا تمثل أى خطورة على حياة المواطنين ومعظمها فى الدلتا سيتم تحويلها فى المرحلة الثانية.

وأوضح المصدر، أنه تم الانتهاء من تحويل خطوط بطول 1870 كيلومترا وبلغ عدد العمليات 2000 عملية على مستوى الجمهورية والتى تمثل الخطوط الهوائية الأكثر خطورة على حياة المواطنين، موضحا أن هناك بعض الشركات التى انتهت من هذه الخطة بنسبة 100 %.