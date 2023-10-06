الصحة: تحديث البرنامج الإلكتروني لإدخال وتحليل بيانات المرضى بالمعامل المركزية

كتب وليد عبد السلام

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تدريب 1338 فردا من مقدمي الخدمات الطبية بالمستشفيات المدرجة ضمن الاستراتيجية الوطنية لترشيد استخدام المضادات الحيوية، خلال الفترة من شهر يونيو إلى سبتمبر 2023، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، والإدارة المركزية للمعامل بوزارة الصحة.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن عدد الدورات التدريبية بلغ 50 دورة، متضمنة التعريف بالبرنامج وأهميته، ودور كل محور من محاوره في منع ظهور وانتشار الميكروبات المقاومة لمضادات الميكروبات، بالإضافة إلى شرح الهيكل التنظيمي، ودور ومسئولية كل عضو من أعضاء اللجنة والفريق على مستوى (المديريات - الهيئات- المستشفيات)، وكذلك استعراض مؤشرات الأداء الخاصة بالبرنامج.

وأشار «عبدالغفار» إلى أنه تم توزيع نماذج العمل لبرنامج مكافحة المقاومة لمضادات الميكروبات على المستشفيات وشرحها بالكامل، وتوضيح آلية العمل وطرق ومواعيد إرسال البيانات المطلوبة، وبدء التنفيذ الفعلي وتطبيق هذه النماذج بدايةً من أغسطس 2023.

ولفت «عبدالغفار» إلى متابعة نتائج وبيانات مستشفيات المرحلة الأولى البالغ عددها 17 مستشفى بشكل أسبوعي، للوقوف على أهم المعوقات والسلبيات التي واجهت فرق العمل أثناء التنفيذ من خلال تقارير أسبوعية، بالإضافة إلى إجراء استبيان لقياس الاتجاهات وسلوك المواطنين، فيما يخص استخدام مضادات الميكروبات، بواسطة النموذج الالكتروني.

وأضاف الدكتور عمرو قنديل مساعد وزير الصحة لشئون الطب الوقائي، أن مستشفيات المرحلة الثانية، تشمل 13 مستشفى تابعين لمستشفيات الوزارة بهيئاتها المختلفة في محافظات (شمال سيناء، والأقصر، وبورسعيد، وبني سويف، وسوهاج، والوادي الجديد، والبحر الأحمر، والسويس، والإسماعيلية، والبحيرة، والقاهرة، والإسكندرية، والمنوفية)، لافتاً إلى تحديث البرنامج الالكتروني الخاص بإدخال وتحليل بيانات المرضى بالمعامل المركزية، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.

من جانبها، قالت الدكتورة سالي محي الدين، مدير عام الإدارة العامة لمكافحة العدوى، إنه تم عقد 7 دورات تدريبية بالتعاون مع الإدارة المركزية للمعامل بوزارة الصحة، لمستشفيات المرحلة الثانية بمحافظات (البحيرة، وسوهاج، والأقصر، والسويس، والبحر الأحمر، والوادي الجديد، وبني سويف) في الفترة من 25 إلى 27 من سبتمبر 2023.

وأشارت الدكتورة سالي محي الدين، إلى أن برنامج التدريب تتضمن جمع العينات ونقلها وتخزينها، وطرق عزل البكتريا والتعرف عليها، واختبار حساسية الميكروبات للمضادات الحيوية، وآليات المقاومة والفحص والتأكيد، بالإضافة إلي مراقبة مقاومة مضادات الميكروبات وتحليل البيانات، وإدارة الجودة وتحسينها.

جدير بالذكر أن وزارة الصحة والسكان، أطلقت الاستراتيجية الوطنية لترشيد استخدام مضادات الميكروبات، لحوكمة استخدام المضادات الحيوية بشكل آمن وفعال، مع تكثيف حملات توعية المواطنين، بمخاطر مقاومة مضادات الميكروبات، ووضع الاستراتيجيات والخطط الداعمة لنشر الوعي البيئي والمجتمعي بمخاطر الإفراط في تناول المضادات الحيوية.