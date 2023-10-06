اليوم السابع
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وزارة العمل: تطوير 36 منهجا بالتدريبات المهنية ليتواكب مع التكنولوجيا الحديثة

الجمعة، 06 أكتوبر 2023 04:18 م
وزارة العمل: تطوير 36 منهجا بالتدريبات المهنية ليتواكب مع التكنولوجيا الحديثة وزارة العمل
كتبت آية دعبس

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تعمل وزارة العمل على تطوير ودعم ملف التدريب المهني بشكل دائم، لتنمية مهارات الشباب، والنهوض بمنظومة التدريب، لمساعدة وتأهيل الشباب لسوق العمل، كما تُعد الوزارة تطوير للمناهج التدريبية بما يتواكب مع التكنولوجيا الحديثة بإجمالي 36 منهج تدريبي، وذلك عن طريق المتخصصين في مجالي التعليم الفني والصناعي.
 
ويستعرض "اليوم السابع" فى هذا التقرير أهم 6 أرقام خاصة بالتدريب المهنى خلال 10 سنوات، وهى:
 
1- إجمالي عدد مراكز التدريب المهني التابعة لوزارة العمل "75 " مركز منها  38 مركزاً ثابتاً ، و 10 حدات تدريبية ثابتة،و 27 وحدة تدريب متنقلة، في 25 محافظة.
 
2- عدد الورش التدريبية 334 ورشة  في المراكز الثابتة.
 
3-  تم الانتهاء من تطوير البنية التحتية لـ 200 ورشة حتى الآن، بسعة تدريبية 5070 متدرب.
 
4- عدد المُدربين المعينين 243 مُدرباً.
 
5- عدد المهن التي يتم التدريب عليها  "49 مهنة".
 
6- عدد الخرجين خلال 9 سنوات، بلغ نحو 88 ألف و335 متدرب.
 
 
وتقوم الوزارة بالعمل على تنمية مهارات الشباب من خلال أدوات رئيسية وهي :مراكز التدريب الثابتة التابعة للوزارة في كافة محافظات الجمهورية تحت إدارة وإشراف مديريات العمل، ووحدات التدريب المتنقلة والمنتشرة في القرى والنجوع، والمُجهزة وفقاً لأحدث التقنيات والترخيص لمراكز التدريب الخاصة على مستوى الجمهورية لممارسة نشاط التدريب ،واعتماد البرامج التدريبية والمناهج، ومشاركة القطاع الخاص"الشركات العالمية و مراكز التدريب المرخصة" لتنفيذ برامج تدريبية مشتركة،وتطوير مراكز التدريب المهني بجميع المحافظات.
 
 
وتطور الوزارة، العمل داخل وحدات التدريب المتنقلة بحيث تقوم بعقد ثلاث دورات تدريبية شهريا في كل قرية مستهدفة في مبادرة "حياة كريمة" ،  مبادرة" مهنتك مستقبلك "وتستمر  لمدة ثلاثة أشهر بمعدل دورة تدريبية  في كل مهنة كل شهر.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

وزارة العمل

تدريبات مهنية

مناهج التدريب المهنى

تدريبات وزارة العمل



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