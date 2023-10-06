الأوقاف محذرة من المتاجرة بالدين: لن تفلح جماعة تتاجر بدين الله وتخادع به

حذر رئيس القطاع الدينى بالأوقاف الدكتور هشام عبد العزيز على من أى محاولة لأهل الشر من استخدام المسجد فى غير ما خصص له من العبادة، وقيام المختصين به المصرح لهم بالخطابة والدروس الدينية بأداء واجبهم.

وأكد فى بيان، أن الوزارة لن تسمح لأى من العناصر المتطرفة وجماعات أهل الشر باستخدام المساجد وسيلة للهدم الفكرى أو المجتمعى مرة أخرى، وأنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية الحاسمة تجاه أى تجاوز وتجاه أى مقصر فى الحفاظ على المسجد أو السماح لغير المصرح لهم بالخطابة بأى نشاط فيه، مؤكدًا أن الزج بالمساجد فى محاولات الهدم هو انتهاك لحرمة المسجد، فللمساجد حرمتها وقداستها، مما يؤكد أن كل من يحاول إثارة الجدل بها هو إنسان لا يحترم قدسيتها وهو مجرم فى حق دينه ووطنه ويجب ردعه بالقانون.