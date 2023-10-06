حصاد أنشطة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في أسبوع

كتب محمد صبحى

أصدرت الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي تقريراً حول أداء أنشطة الوزارة خلال أسبوع في الفترة من 30 سبتمبر وحتى 6 أكتوبر وكان على النحو الآتي:

1) في إطار استعدادات الجامعات والمعاهد المصرية لبدء الدراسة بالعام الجامعي الجديد 2023/2024، وجه الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي بسرعة انتظام الدراسة وحسن سير العملية التعليمية بنجاح، تواجد أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة في الحرم الجامعي من اليوم الأول للدراسة، جاهزية كافة المستشفيات الجامعية لتقديم خدمة طبية متميزة للطلاب، وتنظيم الفعاليات والأنشطة الرياضية والثقافية والفنية للطلاب ودعم الطلاب الموهوبين.

2) شهد د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، فعاليات اللقاء الختامي لزيارة البعثة التعليمية والترويجية البريطانية لمصر، حيث تم توقيع مذكرة تفاهم بين المجلس الأعلى للجامعات وجامعة كامبريدج البريطانية؛ بهدف تعزيز التعاون الأكاديمى والبحثى والتدريب بين الجانبين، كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة بدر وجامعة كانتربري كرايست تشيرش، وتهدف هذه المذكرة إلى تعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي وتبادل الخبرات بين الجامعتين في مجالات تدريس مناهج معتمدة من نظام جودة التعليم البريطاني في جامعة بدر.

3) شهد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي حفل تخريج دفعة 2023 من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، ووجه الوزير في كلمته الخريجين الجدد إلى البقاء على إطلاع دائم مع كل ما هو جديد في مجال تخصصهم عالميًا، والعمل على تطوير المهارات العلمية والتطبيقية لديهم لضمان تحقيق الريادة في مجال تخصصهم سواء على الصعيد العالمي أو المحلي.

4) أكد د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي على أهمية تحقيق مبادئ الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، والتي تدعم تحويل المؤسسات التعليمية والبحثية إلى مؤسسات ابتكارية تسهم في جذب الكوادر المتميزة وتدعم بناء الاقتصاد المبنى على المعرف، وفي هذا الإطار، وقع معهد بحوث الإلكترونيات عقد استضافة شركة ناشئة بين المعهد ومالك تطبيق رنكر Rnker، كأول عقد يتم توقيعه بمدينة العلوم والتكنولوجيا لأبحاث وصناعة الإلكترونيات التابعة للمعهد في مجال تكنولوجيا الرياضات الإلكترونية.

5) شارك وفد من المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية برئاسة د. جاد القاضي رئيس المعهد في اجتماعات مُبادرة الحد من المخاطر التابعة لهيئة اليونسكو، بحضور 20 دولة من الدول الأعضاء في اليونسكو والأعضاء في المبادرة، وأشار د. جاد القاضي إلى أن الاجتماعات تناولت أحدث التطورات في مجال مواجهة مخاطر الزلازل على مستوى العالم بشكل عام، وعلى مستوى الدول الأعضاء بشكل خاص، فضلًا عن نتائج الأنشطة التي قامت بها كل دولة لتحقيق أهداف المُبادرة، كما تم عرض بعض التوصيات الخاصة بمنطقة الزلزال الذي ضرب الأراضي التركية والسورية في فبراير من هذا العام.

6) أكد د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على اهتمام الوزارة بجهود الشراكة والتعاون الدولي بين الجامعات والهيئات العلمية المصرية مع المؤسسات العلمية الدولية، والاستفادة من الخبرات العلمية بشتى المجالات لتطوير البحث العلمي، وفي هذا الإطار، شاركت الهيئة القومية للاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء، وكذلك جامعة الوادي الجديد، في عدد من الاجتماعات مع وفد من هيئة التعاون الدولي اليابانية "الجايكا" برئاسة السيد/ كاتو كين مدير مكتب الجايكا بالقاهرة والوفد المرافق له، حيث تم بحث أطر التعاون في المشروع المشترك مع جامعة صوفيا اليابانية وذلك لخدمة المجتمع في محافظة الوادي الجديد.

7) أكد د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا للتعاون الإفريقي الذي يأتي ضمن أهم أولوياتها، وذلك من خلال تقديم الدعم لأشقائها في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي، وفي هذا الإطار، افتتح المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، البرنامج التدريبي لدعم التنمية المُستدامة في إفريقيا، ويهدف البرنامج إلى تطوير مهارات المشاركين في تحليل بيانات رصد الكوارث الجيوفيزيقية، وإنشاء وصيانة محطات الرصد، بالإضافة إلى تطوير قدرات المشاركين البحثية، والتعرف على أحدث التوجهات والأسس في علوم الكوارث.

8) أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على أهمية تضافر الجهود من كافة المؤسسات التعليمية والبحثية والتخصصات المعنية بصحة الإنسان والحيوان وسلامة الغذاء،وفي هذا الإطار، أطلق المركز القومي للبحوث قافلة طبية بيطرية علاجية وإرشادية مجانية لقرية العامرية بمحافظة الفيوم، وذلك في ضوء التكليفات الرئاسية بمساعدة القرى الأكثر احتياجًا ضمن فعاليات مبادرة «حياة كريمة»؛ لرفع المعاناة عن كاهل المواطن المصري.